Eierwurf auf ungarischen Oppositionsführer bei Kundgebung: Angreifer gibt gezielten Angriff zu

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Eierwurf auf ungarischen Oppositionsführer bei Kundgebung: Angreifer gibt gezielten Angriff zu

Die Kundgebung des ungarischen Politikers Péter Magyar in Szolnok wurde durch einen unerwarteten Vorfall unterbrochen. Während er eine Rede hielt, wurde aus der Menge ein Ei auf die Bühne geworfen. Nach dem Vorfall umstellten Sicherheitskräfte sofort den Politiker, während die Polizei den Werfer festnahm.

Lokalen Medienberichten zufolge erschienen unmittelbar nach dem Eierwurf Sicherheitskräfte hinter Magyar. Seine Rede wurde kurzzeitig unterbrochen, um Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen.

Die Polizei nahm den Angreifer nach dem Vorfall fest. Er gab an, er bedauere, dass das Ei den Politiker nicht getroffen habe, und bestätigte, dass er ihn gezielt anvisiert hatte.

Nach dem Vorfall wandte sich der ungarische Politiker an seine Anhänger und bat sie, nicht wütend auf den Mann zu reagieren. Magyar betonte, dass Menschen, die zu solchen Handlungen greifen, mit dem Zerfall ihrer eigenen politischen Gemeinschaft und dem Scheitern früherer Versprechen konfrontiert seien.

Während der Kundgebung kritisierte er zudem seine politischen Gegner und äußerte sich scharf über bestimmte Politiker im Parlament.

Bemerkenswert ist, dass dies nicht der erste aufsehenerregende Vorfall im Zusammenhang mit dem ungarischen Politiker ist. Zuvor hatte ein Mann Magyar auf einem Weinfest in Szekszárd Wein ins Gesicht geschüttet, als dieser in einer Schlange für Essen stand.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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