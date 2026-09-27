Ibodatxon Agojonova gewinnt im Finale und holt 9. Gold für Usbekistan

Bei den Asienspielen Aichi-Nagoya 2026 ist die Anzahl der Goldmedaillen für die usbekische Delegation um eine weitere gestiegen. Das Mitglied der nationalen Kurash-Mannschaft, Ibodatxon Agojonova (-57 kg), besiegte im entscheidenden Kampf die Vertreterin von Chinesisch Taipeh, Li Wanting, mit 3:0 und wurde Asienspiel-Siegerin.

Damit hat Ibodatxon Agojonova der usbekischen Delegation bei diesem Wettbewerb die 9. Goldmedaille eingebracht.

Entscheidende Überlegenheit im Finale

Das Finale in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm wurde zwischen den Vertreterinnen aus Usbekistan und Chinesisch Taipeh ausgetragen.

Agojonova besiegte ihre Gegnerin mit 3:0 und sicherte sich den obersten Platz auf dem Podium. Die Vertreterin von Chinesisch Taipeh, Li Wanting, musste sich mit der Silbermedaille begnügen.

Ibodatxon Agojonova ist die Siegerin der Asienspiele Aichi-Nagoya 2026!

Dieses Ergebnis wurde als nächster bedeutender Erfolg für Usbekistan im Kurash verzeichnet.

Die Gegnerin erreichte das Finale nicht ohne Mühe

Auch die Finalgegnerin von Ibodatxon Agojonova, Li Wanting, absolvierte das Turnier auf hohem Niveau.

Die taiwanesische Kämpferin hatte sich im Halbfinale mit einem 10:0-Sieg gegen ihre Landsfrau Wang Pinchun für das Finale qualifiziert. Zuvor hatte sie eine Reihe von Gegnerinnen besiegt, um den entscheidenden Kampf zu erreichen.

Im Finale jedoch demonstrierte die usbekische Athletin ihre Überlegenheit und besiegte ihre Gegnerin mit 3:0.

9. Gold für die usbekische Delegation

Der Meistertitel von Ibodatxon Agojonova erhöhte die Anzahl der Goldmedaillen Usbekistans auf 9 bei den Asienspielen Aichi-Nagoya 2026.

Dieses Ergebnis bedeutet einen weiteren Spitzenplatz für die Athleten des Landes in den entscheidenden Phasen des Wettbewerbs. Besonders der Sieg in einer traditionellen Sportart wie Kurash war eine wichtige Ergänzung für den Medaillenspiegel der Delegation.

Kurash ist eine der Nationalsportarten mit Wurzeln in Zentralasien, bei der das Hauptziel darin besteht, den Gegner im Stehen durch effektive Techniken zu Boden zu bringen.

Ein weiterer usbekischer Sieg in Aichi-Nagoya

Die Goldmedaille von Agojonova war eines der weiteren glänzenden Ergebnisse der usbekischen Delegation bei den Asienspielen.

Nach dem Finale erkannte selbst die gegnerische Seite die Überlegenheit der usbekischen Sportlerin an. Medien aus Chinesisch Taipeh berichteten über die 0:3-Niederlage von Li Wanting im Finale.

Somit endete der entscheidende Kampf auf der Matte von Aichi-Nagoya mit einer weiteren Goldmedaille für Usbekistan.

Hauptergebnis

Ibodatxon Agojonova (-57 kg) — Goldmedaille.

Finale: Usbekistan — Chinesisch Taipeh: 3:0.

Usbekische Delegation — 9. Goldmedaille.

Dieses Ergebnis ist neben dem persönlichen Titel von Ibodatxon Agojonova ein weiteres goldenes Kapitel im Medaillenspiegel Usbekistans bei den Asienspielen Aichi-Nagoya 2026.