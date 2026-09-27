Im spanischen Fußball hat die aufgeheizte Stimmung nach dem Madrider Derby für einen neuen Konflikt in den Medien gesorgt. Nach der Niederlage im umkämpften Spiel gegen Atlético erschien Real-Trainer José Mourinho mit ausgedruckten Fotos von Schiedsrichterfehlern zur Pressekonferenz und griff die Unparteiischen offen an. Dieses Verhalten des Trainers der „Königlichen“ stieß bei Alex Baena, dem offensiven Mittelfeldspieler der „Rojiblancos“, auf scharfe Kritik.

In einem Interview mit The Touchline verspottete Baena die Aktionen des portugiesischen Trainers: „Mourinho beschwert sich, weil er verloren hat. Wenn Real verliert, sucht er immer nach Ausreden und konzentriert sich nicht auf die Leistung seiner Mannschaft, sondern nur auf externe Faktoren. Diese Inszenierung mit den ausgedruckten Bildern war das Verhalten eines Mannes, der eine Niederlage nicht wie ein Mann akzeptieren kann.“ Bemerkenswert ist, dass Baena, der Mourinho kritisierte, derzeit in Topform ist – am Samstagabend erzielte er eines der entscheidenden Tore beim 3:2-Sieg der spanischen Nationalmannschaft gegen England im Rahmen der Nations League.

„Die Papier-Inszenierung, die Suche nach Ausreden und das Tor gegen England“: Die 5 Kernpunkte des Konflikts

Die wichtigsten Fakten zum Streit nach dem Madrider Derby und Baenas Aussagen:

Mourinhos aufsehenerregende Pressekonferenz: Der Real-Trainer erschien nach der Niederlage mit Papieren, die Schiedsrichterfehler zeigten, und kritisierte die Entscheidungen der Unparteiischen;

Baenas scharfe Antwort: Der Atlético-Star bezeichnete dies als Unfähigkeit, eine Niederlage einzugestehen und als ständige Suche nach Ausreden;

„Fokus auf externe Faktoren statt auf das eigene Spiel“: Alex Baena betonte, dass der gegnerische Trainer eine Show inszeniert habe, um taktische Fehler zu vertuschen;

Baenas Glanzleistung in der Nationalmannschaft: Der kritische Spieler erzielte ein Tor gegen England in der Nations League und sicherte Spaniens 3:2-Sieg;

Eine neue Stufe der Madrider Rivalität: Dieser offene Schlagabtausch zwischen Spieler und Trainer hat die Atmosphäre des Derbys weiter angeheizt.

Madrider Derby-Debatten: José Mourinhos Position und Alex Baenas Erwiderung

Vergleich der Einschätzungen beider Seiten zu den Ereignissen nach der Niederlage:

Indikatoren und Kriterien José Mourinho und der Ansatz von Real Madrid Alex Baena und die Haltung von Atlético Hauptgrund der Niederlage Grobe Fehler und Fehlentscheidungen der Schiedsrichter Schwäche des Gegners und verdiente Niederlage auf dem Platz Aktion bei der Pressekonferenz Öffentliche Präsentation von Ausdrucken mit Schiedsrichterfehlern „Das war die Inszenierung eines Mannes, der die Niederlage nicht wie ein Mann akzeptieren konnte“ Fokuspunkt Umstrittene Situationen, die das Spiel entschieden haben Suche nach Ausreden, ohne das eigene Spiel zu analysieren Aktuelle Form des Spielers Trainerteam unter Druck Torschützen-Stimmung nach dem Treffer gegen England im Spanien-Trikot (3:2) Mögliche Konsequenzen Aufmerksamkeit und Untersuchung durch das Disziplinarkomitee der La Liga Stärkung des psychologischen Vorteils gegenüber dem gegnerischen Lager

Fußballexpertise: Warum stehen Mourinhos Methoden und Baenas Schuss im Mittelpunkt?

Fazit von europäischen Fußballkommentatoren, Sportpsychologen und Taktikexperten:

„Mourinhos klassischer psychologischer Schutzschild“: Dass José Mourinho mit Fotobeweisen zur Pressekonferenz erscheint, ist eine bekannte Taktik von ihm; er lenkt die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die Schiedsrichter und seine eigenen Aussagen, um seine Spieler nach einer Niederlage vor dem Mediendruck zu schützen;

Baenas kühler Gegenangriff: Dass Alex Baena Mourinho persönlich direkt angreift, zeigt, dass er sich nicht nur auf dem Platz, sondern auch in psychologischen Kriegen zu einem furchtlosen Anführer entwickelt; hinter seinen Worten steht das große Selbstvertrauen durch sein glänzendes Tor gegen England;

Zukünftige Spannung im Derby: Solche persönlichen Duelle machen das nächste Madrider Derby zu einem noch brisanteren Kampf; Mourinhos Schützlinge werden nun nicht nur für drei Punkte, sondern auch zur Verteidigung der Ehre ihres Trainers mit besonderer Motivation gegen Baena antreten.

Glauben Sie, dass José Mourinhos Auftritt mit den Schiedsrichter-Papieren eine berechtigte Kritik war oder, wie Baena sagt, ein Zeichen dafür, dass er die Niederlage nicht akzeptieren kann und nur nach Ausreden sucht? Kann Baenas Tor gegen England ihn zu einem der gefährlichsten Mittelfeldspieler Europas machen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des hitzigen Madrider Derbys mit allen Fußballfans!