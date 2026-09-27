Europa will die Zahl der Weltraumstarts erhöhen, bleibt aber hinter den USA zurück

Die Europäische Union hat Pläne angekündigt, die Anzahl der orbitalen Starts drastisch zu erhöhen und die Weltrauminfrastruktur auszubauen. Laut der Financial Times liegt Europa in dieser Hinsicht deutlich hinter den USA und China zurück und ergreift Maßnahmen, um seine Position in Zukunft zu verbessern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Andrius Kubilius, der EU-Kommissar für Verteidigung und Weltraum, erklärte, dass der europäische Bedarf an orbitalen Starts bis 2034 voraussichtlich um das Sechsfache steigen wird. Prognosen der Europäischen Kommission zufolge wird die Region bis zu diesem Zeitpunkt etwa 62 Weltraumstarts pro Jahr benötigen.

Diese Raketenstarts sind für die Stationierung und Wartung von Satellitenkonstellationen erforderlich, die für das Galileo-Navigationssystem, das Copernicus-Erdbeobachtungsprogramm sowie für sichere Kommunikation und Regierungszwecke bestimmt sind. Derzeit ist die Ariane 6, die vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guayana startet, Europas wichtigste Schwerlastrakete.

Pläne zum Ausbau der Infrastruktur

Obwohl geplant ist, die Startfrequenz der Ariane 6 von 10 auf 14 Starts pro Jahr zu erhöhen, glauben Experten, dass dies nicht ausreichen wird, um den zukünftigen Bedarf zu decken. Aus diesem Grund prüft Europa die Möglichkeit, ein Netzwerk aus verteilten Weltraumbahnhöfen zu schaffen.

Andrius Kubilius betonte, dass für zukünftige Starts der Weltraumbahnhof Andøya in Norwegen sowie Startplätze in Schottland genutzt werden sollen. Zudem prüft Portugal die Möglichkeit von Raketenstarts von den Azoren aus, und auch Kanada wird als potenzieller Partner in Betracht gezogen.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich einige dieser Standorte in Gebieten außerhalb der Europäischen Union befinden. Insbesondere sind Norwegen und Großbritannien zwar keine EU-Mitglieder, aber vollwertige Mitglieder der Europäischen Weltraumorganisation, während Kanada den Status eines kooperierenden Staates besitzt.

Globaler Wettbewerb und Zukunftsaussichten

Die Erweiterung der Startgeografie soll Europa dabei helfen, die wachsende Zahl an Satelliten zu verwalten und die Abhängigkeit von wenigen Weltraumbahnhöfen zu verringern. Um die gesetzten Ziele zu erreichen, muss Europa jedoch nicht nur seine Startinfrastruktur ausbauen, sondern auch seine Raketenproduktionskapazitäten erheblich steigern.

Es ist erwähnenswert, dass die Europäische Union selbst bei einer vollständigen Umsetzung ihrer Pläne und 62 Starts pro Jahr im globalen Wettbewerb weiterhin hinter den USA und China zurückbleiben wird. Zum Vergleich: Die USA planen bis 2035 jährlich 10.000 Weltraummissionen durchzuführen.