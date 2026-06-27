Gruppe H: Spanien führt, Kap Verde schafft historischen Play-off-Einzug

Die letzten Gruppenspiele der Gruppe H bei der Weltmeisterschaft 2026 haben stattgefunden. Spanien besiegte Uruguay knapp, während Kap Verde mit einem Unentschieden gegen Saudi-Arabien ein historisches Ergebnis erzielte.

Die Begegnung zwischen Spanien und Uruguay war geprägt von einem intensiven Kampf. Über das Spiel entschied ein einziges Tor durch Baena in der 42. Minute. Uruguay versuchte in der verbleibenden Zeit den Ausgleich, doch die Spanier hielten die Führung.

In den letzten Minuten der Partie sah der Uruguayer Canobio die Rote Karte und musste das Feld verlassen. Damit gewann Spanien mit 1:0 und beendete die Gruppenphase mit 7 Punkten auf dem ersten Platz.

WM 2026. Gruppe H, 3. Spieltag

Uruguay — Spanien — 0:1

Tor: Baena, 42.

Uruguay: Muslera (Rocket, 46), Varela, Cáceres, Olivera, Sanabria (Rodríguez, 70), Ugarte (de la Cruz, 45), Bentancur, Valverde (Viñas, 57), Canobio, Araújo, Nunes.

Spanien: Simón, Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Merino (Olmo, 60), Rodri, Pedri (Ruiz, 60), Yamal (Williams, 76), Baena (Pino, 66), Oyarzabal (Ferran, 76).

Gelbe Karten: Baena, 46; Sanabria, 54; Varela, 58; de la Cruz, 90+3.

Rote Karte: Canobio, 90+5.

Im zweiten Gruppenspiel trennten sich Kap Verde und Saudi-Arabien torlos unentschieden. Obwohl beide Teams Chancen kreierten, blieb das Ergebnis 0:0.

Kap Verde — Saudi-Arabien — 0:0

Kap Verde: Vozinha, Pina (Moreira, 90+4), Roberto Lopes, Borges, Paulo, Lenini, Mendes (Rodrigues, 71), Duarte, Monteiro (Duarte, 71), Semedo (Varela, 61), Livramento (da Costa, 61).

Saudi-Arabien: Al Owais, Abdulhamid, Al Amri, At Tambakti (Lajami, 33), Bushal (Al Harbi, 82), Madash (Al Hamdan, 66), Nasser Al-Dawsari, Al Haybari (Juvair, 46), Salem Al-Dawsari (Ash Shamat, 66), Kanno, Al Buraykan.

Gelbe Karten: Abdulhamid, 4; Pina, 9; N. Al-Dawsari, 67; Al Buraykan, 90+3.

Nach diesem Ergebnis belegte Kap Verde mit 3 Punkten den zweiten Platz der Gruppe. Das Team schrieb Geschichte, indem es bereits bei seinem ersten WM-Auftritt die Play-offs erreichte.

Abschlusstabelle der Gruppe H: