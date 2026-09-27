Der achte Wettkampftag der Asienspiele, dem größten alle vier Jahre stattfindenden Sportereignis des Kontinents, das von Japan ausgerichtet wird, ist zu Ende gegangen. Die usbekische Sportdelegation kämpft in jeder Disziplin mit großem Einsatz und erzielt weiterhin hervorragende Ergebnisse in der Gesamtwertung. Nach Abschluss des 8. Tages stehen für unsere Athleten insgesamt 38 Medaillen zu Buche: 10 Gold-, 17 Silber- und 11 Bronzemedaillen, womit unser Team den stolzen 4. Platz im Medaillenspiegel fest behauptet.

Die Top 3 des Wettbewerbs werden von den traditionellen asiatischen Spitzenreitern China, Japan und Südkorea belegt. Usbekistan lässt dabei starke Nationen wie Kasachstan, Thailand, Bahrain und den Iran hinter sich und hält die absolute Führung in ganz Zentralasien sowie in der GUS-Region.

«10 Goldmedaillen, 38 Podestplätze und die Top 4»: Die 5 wichtigsten Punkte zum Abschluss des 8. Tages

Die wichtigsten offiziellen Daten aus dem Medaillenspiegel der Asienspiele und die Ergebnisse unserer Athleten:

Hervorragender 4. Platz im Ranking: Die usbekische Delegation belegt unter über 40 Nationen des Kontinents konstant den 4. Rang;

Insgesamt 38 Medaillen gesammelt: Unsere Landsleute haben 10 Gold-, 17 Silber- und 11 Bronzemedaillen gewonnen;

Absolute Führung in Zentralasien: Der Hauptkonkurrent Kasachstan liegt mit 9 Goldmedaillen (insgesamt 40 Medaillen) auf dem 5. Platz hinter unseren Athleten;

Die Hegemonie der Top 3: Während China mit 118 Goldmedaillen klar führt, liegen der Gastgeber Japan mit 37 und Südkorea mit 20 Goldmedaillen auf den Plätzen;

Große geografische Vielfalt und starker Wettbewerb: In die Top 20 haben es Teams wie Thailand, Bahrain, Iran, Nordkorea, Indien und Tadschikistan geschafft.

Asienspiele: Medaillenspiegel der TOP 10 Länder nach dem 8. Tag

Vergleich der offiziellen Leistungen der führenden Teams bei der Kontinentalmeisterschaft:

Rang Land (NOC) Gold (G) Silber (S) Bronze (B) Gesamt 1 China (People's Republic of China) 118 48 38 204 2 Japan (Japan) 37 60 57 154 3 Südkorea (Republic of Korea) 20 23 39 82 4 USBEKISTAN (Uzbekistan) 10 17 11 38 5 Kasachstan (Kazakhstan) 9 10 21 40 6 Thailand (Thailand) 9 7 10 26 7 Bahrain (Bahrain) 8 2 3 13 8 Iran (Islamic Republic of Iran) 7 14 8 29 9 Nordkorea (DPR Korea) 6 5 4 15 10 Malaysia (Malaysia) 6 2 8 16

(Zur Information: Hongkong liegt auf Platz 11 (5 Gold), Indien auf Platz 12 (4 Gold) und das benachbarte Tadschikistan auf Platz 17 (2 Gold)).

Sport- und Strategieanalyse: Warum ist der 4. Platz ein großer Erfolg und was erwartet uns noch?

Fazit internationaler Sportexperten und Analysten der olympischen Bewegung:

«Das Potenzial, Silber in Gold zu verwandeln»: 17 Silbermedaillen zeigen, wie oft usbekische Athleten in Finals standen; in dieser Hinsicht hat unser Team einen Wettbewerb gezeigt, der sogar mit dem drittplatzierten Südkorea mithalten kann;

Das spannende regionale Derby mit Kasachstan: Obwohl Kasachstan bei der Gesamtzahl der Medaillen (40) leicht vorne liegt, verteidigt Usbekistan seine Position bei der Qualität der Goldmedaillen mit 10 Titeln souverän;

Die wichtigsten Hoffnungen für die Zukunft: In der zweiten Hälfte des Wettbewerbs stehen entscheidende Kämpfe im Boxen, Judo, Gewichtheben und Ringen an; genau diese Finals werden Usbekistans Sprungbrett sein, um den Abstand zu Südkorea zu verringern und den 4. Platz weiter zu festigen.

Glauben Sie, dass die usbekische Sportdelegation den 4. Platz bis zum Ende der Asienspiele halten und die Anzahl der Goldmedaillen auf über 20 steigern kann? Welche Sportart unserer Athleten erfüllt Sie mit dem größten Stolz? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diesen Artikel über die großen Siege unseres Nationalteams mit allen Sportfans!