Die Frage nach den Anwärtern auf den Ballon d'Or, eine der bedeutendsten individuellen Auszeichnungen im Weltfußball, sorgt bei Fans und Experten für hitzige Diskussionen. In einem Interview mit der renommierten spanischen Zeitung AS äußerte sich der Stürmer von Al-Nassr, João Félix, offen zu diesem Thema. Seiner Meinung nach ist das junge Talent des FC Barcelona, Lamine Yamal, der würdigste Kandidat für diese prestigeträchtige Auszeichnung in dieser Saison. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Nach Ansicht des portugiesischen Fußballers bringen Yamals Aktionen auf dem Platz nicht nur Ergebnisse, sondern bereiten den Zuschauern auch wahre Freude. João Félix gab zu, dass er sich die Spiele des FC Barcelona gezielt ansieht, um die Leistungen des jungen Flügelspielers zu beobachten. Er betonte, dass genau dieser Faktor den jungen Spieler von anderen Stars abhebt.

Reine Kunst und Show auf dem Platz

Im modernen Fußball werden viele Stürmer nur nach ihrer Effizienz und der Anzahl der erzielten Tore bewertet. João Félix ist jedoch der Meinung, dass der Ballon d'Or auch die reine Kunst und den Charme des Fußballs berücksichtigen sollte. „Wenn man einen Spieler sucht, der einen dazu bringt, den Fernseher einzuschalten und wie gebannt auf den Bildschirm zu starren, dann ist das Lamine“, betonte der portugiesische Stürmer.

In seinem Interview mit AS bestritt Félix nicht, dass erfahrene Stürmer wie Kylian Mbappé und Harry Kane in der vergangenen Saison ebenfalls hohe Leistungen erbracht und viele Tore erzielt haben. Dennoch betonte er ausdrücklich, dass Yamals Spielstil und seine brillanten Bewegungen auf dem Platz den anderen überlegen seien.

Erfolge auf internationaler Bühne

In der Fußballwelt spielten Ergebnisse bei großen Turnieren schon immer eine Schlüsselrolle bei der Entscheidung über individuelle Auszeichnungen. João Félix konzentrierte sich ebenfalls auf diesen Aspekt und lobte die Teilnahme von Lamine Yamal an wichtigen Siegen auf internationaler Bühne, insbesondere bei Weltmeisterschaften. Seiner Meinung nach sollten Siege bei solchen Großereignissen das Hauptargument in einem WM-Jahr sein.

Es ist erwähnenswert, dass João Félix, obwohl er selbst nicht zu den Kandidaten für diese prestigeträchtige Auszeichnung gehört, in der Lage war, den Erfolg eines anderen Spielers unparteiisch zu bewerten. Experten betonen ebenfalls, dass Yamal trotz seines jungen Alters durch seine konstanten Leistungen auf Vereins- und Nationalmannschaftsebene zu Recht zu den Besten der Welt zählt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Tatsache, dass Lamine Yamal eine glänzende Zukunft vor sich hat und bereits in einem Atemzug mit den weltweit führenden Spielern genannt wird, ein Beweis für sein immenses Potenzial ist. Die Anerkennung durch João Félix macht die Schritte des jungen Spaniers in Richtung Ballon d'Or noch bedeutender.