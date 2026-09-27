Französische Nationalmannschaft bereitet sich auf das Spiel gegen Belgien vor

Die französische Nationalmannschaft bereitet sich auf ihr bevorstehendes UEFA Nations League-Spiel gegen Belgien in Brüssel vor. Es wird erwartet, dass Cheftrainer Zinedine Zidane vor dem Aufeinandertreffen einige Änderungen an der Startelf vornehmen wird, was anderen Spielern die Chance gibt, sich zu beweisen. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Laut Informationen von L'Equipe ist die französische Delegation mit einem reduzierten Kader von 22 Spielern in Brüssel eingetroffen. Grund dafür ist eine Verletzung von Kapitän Kylian Mbappe. Der Stürmer erzielte den Siegtreffer im Spiel gegen die Türkei in Izmit, zog sich jedoch während der Partie eine Verletzung am linken Knie zu und verließ das Trainingslager vorzeitig.

Zustand des Spielfelds sorgt für Kritik

Die Qualität des Rasens im Kocaeli-Stadion stieß im französischen Lager auf scharfe Kritik. Ärzte und Trainerstab sind der Meinung, dass der schlechte Zustand des Platzes ein entscheidender Faktor war, der dazu führte, dass der Kapitän ausrutschte und sich das Knie verdrehte. Aus diesem Grund kehrte Kylian Mbappe nicht mit nach Belgien, sondern direkt zu Real Madrid zurück.

Das medizinische Personal von Real Madrid hat den Spieler in Empfang genommen und mit dem Genesungsprozess begonnen. Zinedine Zidane arbeitet unterdessen daran, den personellen Ausfall zu kompensieren und die Angriffsreihe neu zu formieren. Der Trainer entschied sich gegen eine Nachnominierung und setzt auf den bestehenden Kader.

Kaderänderungen und neue Chancen

Durch den Ausfall von Kylian Mbappe erhalten die neuen Kader-Mitglieder Andy Diouf und Lucas Da Cunha eine gute Gelegenheit für ihr Debüt. Zinedine Zidane schenkt zudem dem Mittelfeldspieler Eduardo Camavinga von Real Madrid besondere Aufmerksamkeit. Obwohl der französische Trainer ihn bisher nicht auf Vereinsebene betreut hat, schätzt er das Potenzial des Spielers sehr hoch ein.

Während der Vorbereitung im Trainingszentrum Clairefontaine trainierten die Spieler weiterhin bei bester Stimmung. Insbesondere Camavinga und andere junge Spieler trugen zu einer positiven Atmosphäre bei. Das Duell zwischen Belgien und Frankreich am Montagabend im König-Baudouin-Stadion ist für beide Mannschaften von großer Bedeutung.