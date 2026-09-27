Das Fußballturnier der Asienspiele, das in Japan ausgetragen wird, hat seine intensivste und entscheidende Phase erreicht. In den letzten Viertelfinalbegegnungen besiegte China Thailand, während Gastgeber Japan Nordkorea schlug und damit in die Runde der letzten Vier einzog. Somit stehen mit Usbekistan, Japan, Südkorea und China die vier stärksten Giganten des Kontinents als Anwärter auf den Meistertitel im Halbfinale.

Laut Turnierplan trifft die von Ravshan Khaydarov trainierte Usbekische U-23-Nationalmannschaft im zentralen Duell um den Finaleinzug auf den Gastgeber Japan. Nachdem unsere Vertreter in der Gruppenphase mit 3 Siegen aus 3 Spielen, 9 erzielten Toren und nur einem Gegentor die Konkurrenz dominierten, steht ihnen nun die schwierigste und prinzipiellste Prüfung im olympischen System bevor.

„Duell gegen den Gastgeber, 30. September und makellose Statistik“: Die 5 wichtigsten Punkte des Halbfinales

Die wichtigsten offiziellen Informationen und Fakten zu den Halbfinalspielen der Asienspiele:

Die Top 4 stehen fest: Usbekistan, Japan, Südkorea und China haben sich für das Halbfinale des Turniers qualifiziert;

Usbekistans Gegner ist Japan: Das Team von Ravshan Khaydarov kämpft gegen die japanischen Gastgeber um das Finalticket;

Spiele am 30. September: Beide Halbfinalspiele finden am selben Tag statt: Südkorea gegen China (11:00 Uhr) und Usbekistan gegen Japan (15:30 Uhr);

100-prozentige Bilanz in der Gruppe: Die usbekische U-23-Mannschaft gewann alle 3 Gruppenspiele und holte die maximale Punktzahl von 9 Zählern;

Balance zwischen Angriff und Abwehr: Unsere Vertreter erzielten 9 Tore und mussten lediglich einen Gegentreffer hinnehmen.

Halbfinale der Asienspiele: Paarungen und Spielplan

Übersicht der entscheidenden Partien am 30. September (Ortszeit Taschkent):

Begegnung Datum und Uhrzeit (Taschkent) Ergebnisse im Viertelfinale Hauptstärke im Turnier Südkorea — China 30. September, 11:00 China besiegte Thailand; Korea gewann souverän Schnelle Flügel, physische Stärke und Pressing Usbekistan — Japan 30. September, 15:30 Usbekistan setzte Siegesserie fort; Japan schlug Nordkorea Usbekistans Offensivkraft (9 Tore); Japan mit Heimvorteil

Fußballexpertise: Warum ist das Duell gegen Japan unser echtes Finale?

Fazit von Sportanalysten, Fußballexperten und Kommentatoren:

„Ravshan Khaydarovs Taktik und Balance“: Dass die usbekische U-23-Auswahl in der Gruppe 9 Tore erzielte und nur 1 Gegentor zuließ, zeigt, dass die Balance zwischen Offensive und Defensive auf höchstem Niveau ist; Khaydarovs Team verfügt über eine taktische Disziplin, die sich schnell an jede Situation anpassen kann;

Druck der Gastgeber und psychologische Hürde: Japan spielt auf heimischem Boden vor tausenden Fans; die Japaner, die Nordkorea in einem harten Kampf besiegten, setzen auf Ballkontrolle, doch die schnellen Konter und die physische Überlegenheit unserer Spieler könnten die Defensive der Gastgeber destabilisieren;

Strategischer Schritt Richtung Goldmedaille: Unter diesen vier Teams gelten Usbekistan und Japan als die Top-Favoriten des Turniers; ein Sieg gegen Japan im Halbfinale wäre der wichtigste Schlüssel für unser Team, um den Titel bei den Asienspielen zu sichern.

Glauben Sie, dass die Schützlinge von Ravshan Khaydarov den Gastgeber Japan auf eigenem Platz besiegen und ins Finale der Asienspiele einziehen können? Welches Ergebnis erwarten Sie im zentralen Duell gegen Japan? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Analyse über den Weg unserer Nationalmannschaft zum Gold mit allen Fußballfans!