Mourinho entscheidet über das Schicksal von fünf Spielern bei Real Madrid...

Die zweite Ära von José Mourinho bei Real Madrid könnte mit gravierenden Kaderumwälzungen beginnen. Laut AS überdacht der Verein die Zukunft von mindestens fünf Spielern, wobei drei von ihnen das Team voraussichtlich bald verlassen werden.

Allerdings sind nicht alle Spieler bereit, sich vom Estadio Santiago Bernabéu zu verabschieden. Einige wollen Mourinhos Meinung ändern und bis zum Ende um ihren Platz in der Startelf kämpfen.

Mourinho will weitere Kaderänderungen

Real Madrid ernannte José Mourinho am 11. Juni 2026 offiziell zum Cheftrainer. Der portugiesische Fachmann unterzeichnete einen Vertrag bis zum Sommer 2029.

Berichten der Zeitung AS vom 26. Juli zufolge sind die Sommertransferaktivitäten des Madrider Klubs noch nicht abgeschlossen. Mourinho möchte ein schnelles, vertikales und physisch starkes Team aufbauen, weshalb weitere Abgänge erwartet werden.

Spieler, deren Zukunft derzeit diskutiert wird:

Raúl Asencio;

Gonzalo García;

Franco Mastantuono;

Brahim Díaz;

Eduardo Camavinga.

Nicht alle befinden sich in derselben Situation: Einige könnten verkauft, ein anderer verliehen werden, und der Rest wird um seinen Platz im Team kämpfen.

Asencias Chancen auf einen Verbleib stehen sehr schlecht

Raúl Asencio nahm an Mourinhos erstem Training teil und versucht, die Situation zu seinen Gunsten zu wenden. Quellen von AS schätzen die Wahrscheinlichkeit seines Verbleibs bei Real Madrid jedoch als gering ein.

Asencio möchte Mourinho überzeugen, aber im Verein dominiert ein anderes Szenario bezüglich seiner Zukunft.

Dem Bericht zufolge hat der Berater des Spielers, Jorge Mendes, bereits damit begonnen, einen neuen Verein für ihn zu suchen. Konkrete Informationen über mögliche Klubs und die Ablösesumme wurden noch nicht genannt.

Die Situation für Asencio wird zudem durch die harte Konkurrenz in der Defensive erschwert. Er muss sich vor der neuen Saison in kurzer Zeit beweisen, um in Mourinhos Pläne zu passen.

Gonzalo wird verkauft, Mastantuono könnte verliehen werden

Dem neuesten Bericht von AS zufolge wissen Gonzalo García und Franco Mastantuono, dass die Wahrscheinlichkeit eines Abschieds hoch ist.

Es wird erwartet, dass Gonzalo fest transferiert wird, während Mastantuono für eine Saison verliehen werden soll, um Spielpraxis zu sammeln.

Der englische Klub FC Fulham hat Interesse an beiden Spielern bekundet:

Spieler Erwartete Option Gonzalo García Fester Transfer Franco Mastantuono Einwöchige Leihe (Eine Saison)

Fulham bereitet ein Angebot für die Verpflichtung von Gonzalo vor. Bezüglich Mastantuono wird eine einfache Leihoption diskutiert. Real Madrid möchte die Kontrolle über den 18-jährigen Argentinier nicht verlieren.

Die Rolle des ehemaligen Real-Trainers Álvaro Arbeloa könnte bei Gonzalos Abschied entscheidend sein. Er kennt den Spieler bestens aus der Akademie und der ersten Mannschaft und ist daran interessiert, ihn nach Fulham zu holen.

Die Konkurrenz für Mastantuono ist extrem stark geworden

Das Hauptproblem für Mastantuono ist die enorme Konkurrenz auf dem rechten Flügel und im offensiven Mittelfeld, wo er agiert.

Auf dieser Position muss er sich mit Spielern wie Arda Güler, Brahim Díaz und Rodrygo um Einsatzminuten duellieren. Laut AS glaubt Real Madrid weiterhin an sein Potenzial, aber eine Leihe gilt als logischste Lösung für regelmäßige Einsätze.

Allerdings birgt eine Leihe auch Risiken: Erhält der Spieler bei seinem neuen Klub nicht die erhofften Einsatzzeiten, könnte seine Entwicklung erneut ins Stocken geraten. Daher wird Real Madrid den nächsten Verein sehr sorgfältig auswählen.

Camavinga und Brahim wollen nicht gehen

Eduardo Camavinga und Brahim Díaz gehören möglicherweise nicht zu Mourinhos unverzichtbarsten Spielern für die kommende Saison. Dennoch haben beide Akteure ihren Wunsch geäußert, bei Real Madrid zu bleiben.

Camavingas Leistungen in der vergangenen Saison warfen im Verein Fragen auf. AS berichtete zuvor, dass Real Madrid einen Verkauf bei einem passenden Angebot in Betracht ziehen könnte. Der französische Mittelfeldspieler hat jedoch kein Interesse an einem Vereinswechsel gezeigt.

Brahim befindet sich in einer ähnlichen Situation. Obwohl er nicht als unangefochtener Stammspieler gilt, hat er keine Absichten geäußert, den Klub zu verlassen.

Der Plan beider Spieler ist derselbe: bleiben, Mourinho überzeugen und um die Startelf kämpfen.

Diese Konstellation könnte Real Madrids Transferphase erschweren. Selbst wenn der Klub einen Spieler verkaufen möchte, kann der Deal ohne dessen Zustimmung nicht über die Bühne gehen.

Warum will Real Madrid den Kader verkleinern?

Mourinho will nicht nur die Spieleranzahl reduzieren, sondern auch das Gleichgewicht im Kader verändern.

Berichten von AS zufolge muss sich der Verein erst von einigen Spielern trennen, bevor neue verpflichtet werden können. Besonders im Mittelfeld ist die Konkurrenz so groß, dass es fast unmöglich geworden ist, allen genügend Spielzeit zu geben.

Gleichzeitig möchte Mourinho ein Team aufbauen, das folgende Eigenschaften besitzt:

schnelles Umschalten von Defensive auf Offensive;

hohe physische Verfassung;

vertikaler Fußball mit wenigen Pässen;

starker Konkurrenzkampf auf allen Positionen;

präzise Akteure für jede Rolle.

Daher sind große Namen oder der Status als Nachwuchstalent keine Garantie für Spieler, die den Anforderungen des neuen Trainers nicht entsprechen.

Bisher wurde kein Abgang offiziell bestätigt

Obwohl AS berichtete, dass die Abschiede von Gonzalo und Mastantuono bevorstehen, hat Real Madrid den Transfer oder die Leihe von keinem dieser drei Spieler offiziell bekannt gegeben.

Das ist ein wichtiger Unterschied: Vereinspläne und Medienberichte bedeuten noch lange keinen unterschriebenen Vertrag.

Es müssen ein offizielles Angebot eines Käufers für Gonzalo, ein passendes Leihprojekt für Mastantuono und eine zufriedenstellende Option für Asencio gefunden werden.

Mourinhos erster großer Härtetest hat begonnen

José Mourinho beginnt seine zweite Amtszeit bei Real Madrid nicht nur mit taktischen Veränderungen, sondern auch mit schwierigen Personalentscheidungen.

Die Abgänge von Gonzalo und Mastantuono könnten Platz im Kader schaffen. Asencias Schicksal hängt davon ab, ob er den Trainer in kürzester Zeit überzeugen kann. Camavinga und Brahim hingegen sind bereit, um ihren Verbleib in Madrid zu kämpfen.

Die größte Spannung liegt nun darin: Wem gibt Mourinho eine zweite Chance und für wen schließen sich die Türen von Real Madrid in diesem Sommer?