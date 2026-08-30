Atletico gewinnt in Sevilla und übernimmt die Tabellenführung in La Liga

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Atletico gewinnt in Sevilla und übernimmt die Tabellenführung in La Liga

In einem der zentralen Spiele des 3. Spieltags der spanischen La Liga trat Atletico Madrid auswärts bei Sevilla an. In einer hart umkämpften Partie zeigten die Schützlinge von Diego Simeone hohe Klasse und präzises taktisches Spiel, erzielten 3 Tore gegen die Gastgeber und sicherten sich einen wichtigen 3:1-Sieg.

Dank dieses Erfolgs erreichten die 'Colchoneros' 7 Punkte und kletterten vorübergehend auf den 1. Platz der La-Liga-Tabelle. Sevilla, das mit zwei Siegen in die Saison gestartet war, fiel mit 6 Punkten auf den 5. Platz zurück.

Entscheidende Treffer in der ersten Halbzeit: Baena und Lookman glänzen

Von den ersten Minuten an zeigten die Madrilenen große Aktivität im Angriff:

  • Baenas Blitz-Tore: Alex Baena eröffnete den Torreigen in der 4. Minute. In der 33. Minute traf er erneut und schnürte damit einen Doppelpack;

  • Ein souveränes Tor von Lookman: In der 26. Minute trug sich auch Neuzugang Ademola Lookman in die Torschützenliste ein und baute Atleticos Führung auf 3:0 aus;

  • Die Antwort der Gastgeber: In der zweiten Halbzeit erhöhte Sevilla den Druck und in der 66. Minute gelang Sierra der Anschlusstreffer (1:3), was jedoch nicht ausreichte, um das Spielergebnis zu ändern.

Spielbericht und Mannschaftsaufstellungen

La Liga. 3. Spieltag

Sevilla — Atletico — 1:3

29. August, Sevilla, Ramon Sanchez Pizjuan

Tore: Sierra (66) — Baena (4, 33), Lookman (26).

  • Sevilla: Vlachodimos, Iglesias, Castrin, Salas, Suazo, Agoume, Guridi (Kochorashvili, 55), Sierra (Gonzalez, 80), Peque (Romero, 68), Diaz (Ejuke, 55), Ure;

  • Atletico: Oblak, Llorente (Gimenez, 66), Pubill, Hancko, Grimaldo, Simeone, Barrios, Hjulmand (Cardoso, 85), Lookman (Ortiz, 66), Baena (Mendoza, 85), Lee Kang-in (Koke, 72);

  • Gelbe Karten: Llorente (45+4), Romero (89), Suazo (90+1), Pubill (90+6).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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