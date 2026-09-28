Neuer Sixunited WB81-H02 Mini-PC in Smartphone-Größe vorgestellt

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Neuer Sixunited WB81-H02 Mini-PC in Smartphone-Größe vorgestellt

In der Welt der modernen Technologie erreicht der Trend zur Miniaturisierung von Geräten eine neue Stufe. Das chinesische Unternehmen Sixunited präsentierte auf der Intel Connection 2026 den ultrakompakten Mini-PC WB81-H02, der ein Volumen von nur 0,15 Litern aufweist. Laut ixbt.com vereint dieses Gerät, das in seinen Abmessungen mit einem herkömmlichen Smartphone vergleichbar ist, trotz seines kompakten Gehäuses die Leistung eines vollwertigen PCs. Dies berichtet Ixbt.com .

Der neu vorgestellte Mini-PC der nächsten Generation ist mit einem leistungsstarken Intel Core 7 Prozessor aus der Wildcat Lake-Familie ausgestattet. Der Hersteller gibt an, dass Benutzer je nach Bedarf zwischen den Sechskern-Modellen Core 7 350 oder Core 7 360 wählen können. Dieser Hochleistungsprozessor arbeitet mit modernem LPDDR5X RAM und einer schnellen PCIe 4.0 SSD zusammen.

Umfangreiche Möglichkeiten im kleinen Gehäuse

Obwohl die Abmessungen des Geräts so klein sind, dass es in die Handfläche passt, haben die Ingenieure bei den Anschlüssen und der Konnektivität keine Kompromisse gemacht. Das Modell WB81-H02 ist mit einem HDMI 2.1-Anschluss für moderne Peripheriegeräte und Monitore, zwei USB-C-Anschlüssen, einem vollwertigen USB-A-Anschluss sowie einem Gigabit-Ethernet-Port für stabiles kabelgebundenes Internet ausgestattet. Zudem verfügt das Gerät über ein Wi-Fi 6-Modul für drahtlose Netzwerke.

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt des Geräts ist die Unterstützung der Stromversorgung über die USB Power Delivery-Technologie. Dies ermöglicht es Benutzern, den Mini-PC mit einem Standard-Smartphone-Ladegerät zu betreiben, ohne nach speziellen Adaptern suchen zu müssen.

Markteinführung und Preis bleiben unbekannt

Bisher hat Sixunited keine genauen Angaben zur Kühlung dieses einzigartigen Geräts gemacht. Es wird vermutet, dass zur Wärmeabfuhr bei einem so kleinen Volumen und einem leistungsstarken Prozessor ein kleiner Lüfter oder ein passives Kühlsystem zum Einsatz kommt, eine offizielle Bestätigung gibt es jedoch nicht.

Zudem wurden das Veröffentlichungsdatum und der voraussichtliche Preis des Sixunited WB81-H02 Mini-PCs noch nicht bekannt gegeben. Diese Informationen werden in Zukunft erwartet.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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