Die englische Premier League (EPL) ist die intensivste und meistgesehene nationale Meisterschaft der Welt. In der neuen Saison erwartet uns in dieser berühmten Liga ein wahrhaft historisches Ereignis — das „Zentralasien -Derby“ !

Bisher spielte nur ein einziger Fußballer aus unserer Region in dieser anspruchsvollen Liga — das usbekische Talent Abdukodir Khusanov . Doch die Situation wird sich bald grundlegend ändern.

Zamin.uz präsentiert die Details zum bevorstehenden usbekisch-kasachischen Aufeinandertreffen auf den Plätzen der EPL.

Abdukodir Khusanov: Die Manchester City-Abwehrmauer im Wert von 50 Millionen

Der 22-jährige usbekische Verteidiger Abdukodir Khusanov hat in der vergangenen Saison unter Pep Guardiola seine Klasse voll unter Beweis gestellt und wurde zu einer der wichtigsten Stützen der „Cityzens“.

Auch der neue Cheftrainer, der das Team nach der Ära Guardiola übernommen hat, Enzo Maresca , dürfte Khusanovs Fähigkeiten hoch einschätzen. In der letzten Saison spielte Abdukodir nicht nur zuverlässig, sondern gewann mit seinem Team auch prestigeträchtige Trophäen:

Anzahl der Spiele: 37 Einsätze (in EPL, Champions League, FA Cup und League Cup).

Gewonnene Trophäen: Sieger des FA Cup und des League Cup.

Transferwert: Zum Saisonende Transfermarkt bewertete ihn mit 50 Millionen Euro .

Zur Erinnerung: Manchester City kaufte den usbekischen Spieler am 20. Januar 2025 vom französischen Club Lens für 40 Millionen Euro .

Dastan Satpayev — Chelseas neue Waffe

Nur wenige Tage nachdem Manchester City den usbekischen Star verpflichtet hatte, gab ein weiterer Londoner Gigant — Chelsea — bekannt, ein Talent aus Zentralasien unter Vertrag genommen zu haben. Es handelt sich um den 17-jährigen kasachischen Stürmer Dastan Satpayev .

Die Londoner transferierten das Talent im Februar 2025, doch gemäß den Regeln spielte er bis zu seiner Volljährigkeit weiterhin für seinen Club Kairat.

Historisches Datum rückt näher: Am 12. August 2026 wird Dastan 18 Jahre alt. Mit Erreichen der Volljährigkeit wird er offiziell Mitglied bei Chelsea und in der EPL registriert.

Vergleichende Analyse der beiden Talente

Kennzahlen Abdukodir Khusanov Dastan Satpayev Verein Manchester City Chelsea Alter 22 Jahre 17 Jahre (wird im August 18) Position Innenverteidiger Stürmer Transferdatum 20. Januar 2025 Februar 2025 Transferwert / Status 50 Mio. € (Transfermarkt) Kairat-Eigengewächs

Expertenmeinung: Wir freuen uns auf das direkte Duell!

Der bekannte Sportjournalist Alexander Troitsky hob auf seinem Telegram-Kanal die erwartete Konfrontation zwischen den beiden jungen Stars in der neuen Saison hervor:

„Wir hoffen, dass wir in wenigen Monaten ein direktes Duell zwischen Dastan Satpayev und Abdukodir Khusanov auf dem Platz erleben werden. Gleichzeitig werden wir sehen, wer von beiden schneller ist.“

Abwehr gegen Angriff! Der Kampf zwischen der „Mauer“ von Manchester City, Khusanov, und dem schnellen Stürmer von Chelsea, Satpayev, wird Millionen Fans nicht nur in England, sondern in ganz Zentralasien vor die Bildschirme fesseln. Wir wünschen unserem Landsmann viel Erfolg in der neuen Saison!