Die Geschichte der Transfers zwischen Chelsea und Manchester City, die sich in den letzten zwei Jahrzehnten zu den mächtigsten Finanzimperien des englischen Fußballs entwickelt haben, hat die Marke von 350 Millionen Pfund überschritten. Laut Goal.com tauschen diese beiden Giganten seit Beginn der Ära der Milliardäre aktiv Spieler aus und haben einen einzigartigen Transferkorridor im englischen Fußball geschaffen. Dies berichtet Goal.com .

In den 90er Jahren waren diese Vereine noch Mannschaften aus dem Tabellenmittelfeld, die mit bescheidenen Spielern wie David Rocastle oder Terry Phelan handelten. Doch die Übernahme von Chelsea durch Roman Abramovich im Juli 2003 und der Kauf von Manchester City durch Scheich Mansour am 1. September 2008 veränderten die Regeln des englischen Fußballs grundlegend.

Finanzielle Revolution und die ersten großen Deals

Schon vor dem Wendepunkt 2008 wurden bescheidene Geschäfte zwischen den Vereinen getätigt. Zum Beispiel wechselte Shaun Wright-Phillips 2005 für 21 Millionen Pfund an die Stamford Bridge, kehrte aber drei Jahre später zu City zurück. Auch Tal Ben Haim wechselte für 5 Millionen Pfund von London nach Manchester.

Nachdem Scheich Mansour an die Macht kam, erreichte die Beziehung zwischen den beiden Vereinen ein völlig neues Niveau. Sie waren nicht mehr nur Rivalen, sondern Superclubs, die direkte Spielertransfers mit hohen Einsätzen tätigten. 2009 wechselte Wayne Bridge für 10 Millionen Pfund zu City, während Daniel Sturridge im Gegenzug zu Chelsea stieß.

Meister-Wechsel und Rekordtransfers

In den folgenden Jahren wechselten weiterhin Spieler mit Meister-Status zwischen den beiden Teams. Raheem Sterling wurde 2022 für 47,5 Millionen Pfund Chelsea-Spieler, während Mateo Kovačić 2023 für 25 Millionen Pfund zu Manchester City wechselte. Auch Frank Lampards kurzzeitiges Leihgeschäft bei City 2014 und Willy Caballeros Wechsel zu Chelsea 2017 waren bemerkenswerte Transfers.

Der Höhepunkt dieser bilateralen Transfergeschichte ist durch Rekordsummen gekennzeichnet. Laut der Quelle wurde der Wechsel von Enzo Fernández zu Manchester City für eine gewaltige Summe von 125 Millionen Pfund am letzten Tag des Transferfensters im September 2026 zum größten finanziellen Deal in der Geschichte dieser Beziehungen.