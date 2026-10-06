Skandal um die WM-Teilnahme der Nationalmannschaft der DR Kongo

Die FIFA steht im Zentrum einer schweren Kontroverse. Wie die New York Times unter Berufung auf interne Dokumente berichtet, haben die Anwälte des Verbandes festgestellt, dass ein Spieler, der für die Nationalmannschaft der Demokratischen Republik Kongo zum Einsatz kam, gegen Regularien verstoßen hat. Dieser Vorfall gefährdet die Teilnahme des kongolesischen Teams, das sich nach 52 Jahren wieder für eine Weltmeisterschaft qualifiziert hatte, und hat zu heftigen Protesten aus Nigeria geführt. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Wie Goal.com berichtet, wurde der Konflikt durch eine Beschwerde der nigerianischen Nationalmannschaft ausgelöst. Nachdem sie gegen den Kongo verloren hatten, forderten die Nigerianer eine Überprüfung der Spielberechtigung eines Spielers im Kader des Gegners. Die Untersuchungen ergaben, dass Torhüter Lionel Mpasi zwar für französische Jugendmannschaften gespielt hatte, die notwendigen offiziellen Dokumente für seinen Verbandswechsel jedoch nicht vollständig von der FIFA bearbeitet worden waren.

FIFA-Entscheidung und geheime Dokumente

Aus den Dokumenten geht hervor, dass ein solcher Verstoß normalerweise eine technische Niederlage für alle ausgetragenen Spiele der betreffenden Mannschaft nach sich zieht. Trotz aller Risiken erlaubte die FIFA der Demokratischen Republik Kongo jedoch die Teilnahme am Play-off-Spiel gegen Jamaika. Infolgedessen gewannen die Kongolesen das entscheidende Spiel und sicherten sich das WM-Ticket.

Interne Korrespondenz, die der New York Times vorliegt, zeigt, dass der FIFA-Führung und den Rechtskomitees mehrere Alternativen zur Verfügung standen. Diskutiert wurden unter anderem die Zuerkennung des Sieges an Nigeria, die Verhängung von Geldstrafen, der Austausch des Kongo durch Nigeria in den Play-offs oder das Unterlassen jeglicher Maßnahmen aufgrund der verspäteten Einreichung der Beschwerde. Letztlich gab die FIFA bekannt, den Fall aus technischen Gründen geschlossen zu haben.

Frühere ähnliche Fälle

Vertreter des Verbandes begründeten ihre Entscheidung mit der Unabhängigkeit der Komitees und der Einhaltung der geltenden Statuten und betonten, dass Präsident Gianni Infantino nicht in diese Entscheidungen eingegriffen habe. Dennoch wirft die Situation in der Fußballwelt Fragen auf, da es in der Vergangenheit ähnliche Präzedenzfälle gab.

So wurde beispielsweise 2016 festgestellt, dass Griechenland einen Spieler eingesetzt hatte, der zuvor für die australische Jugendmannschaft aufgelaufen war, woraufhin die FIFA eine technische Niederlage im Spiel gegen die Türkei verhängte. Auch Bolivien wurden in der Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2018 aufgrund eines ähnlichen Verstoßes die Ergebnisse aberkannt. Der nigerianische Fußballverband protestiert weiterhin und fordert Gerechtigkeit im aktuellen Fall.