Die Rivalität zwischen den beiden Fußballlegenden Cristiano Ronaldo und Lionel Messi spitzt sich auch abseits des Platzes zu. Der offizielle Instagram-Account des portugiesischen Stars sorgte für Aufsehen, als er ein Video mit „Gefällt mir“ markierte, das die FIFA der Korruption beschuldigt und behauptet, der Verband wolle Lionel Messi den Weltmeistertitel 2026 zuschustern. Dies berichtet Goal.com .

Der Vorfall ereignete sich kurz vor dem Finale der argentinischen Nationalmannschaft gegen Spanien. Laut Goal.com enthielt das von Ronaldo gelikte Video scharfe Kritik der spanischen Journalistin Pilar Rodriguez Losantos. Die Journalistin betonte, dass während des Turniers in Nordamerika die Schiedsrichterentscheidungen regelmäßig zugunsten der „Albiceleste“ ausfielen.

FIFA und Schiedsrichter-Kontroversen

In der Sendung „Espejo Publico“ stellte Losantos die Integrität der FIFA in Frage und sagte: „Argentinien hätte schon vor mindestens fünf Spielen aus dem Wettbewerb ausscheiden müssen! Sie bleiben nur dank der Hilfe der FIFA, einer der korruptesten Organisationen der Welt, im Turnier. Ich habe keine Angst vor Argentinien, ich habe Angst vor Gianni Infantino. Wir spielen nicht gegen Argentinien, sondern gegen die gesamte FIFA, die den Weltpokal an Lionel Messi übergeben will.“

Die Kritik an den Schiedsrichtern erreichte ihren Höhepunkt nach Argentiniens 3:2-Sieg gegen Ägypten im Achtelfinale. Damals wurde ein Tor der Ägypter nach VAR-Überprüfung aberkannt und ein Elfmeterpfiff verweigert. Der ägyptische Fußballverband reichte daraufhin eine offizielle Beschwerde bei der FIFA ein.

Reaktionen der Beteiligten

Pierluigi Collina, Vorsitzender der FIFA-Schiedsrichterkommission, reagierte auf die Situation und erklärte, dass es keine Voreingenommenheit bei den Schiedsrichtern gebe. Der argentinische Verteidiger Lisandro Martinez bezeichnete die Leistung der Unparteiischen als „exzellent“. Dennoch löste die Unterstützung solcher Anschuldigungen durch eine einflussreiche Persönlichkeit wie Ronaldo hitzige Diskussionen in den sozialen Medien aus.

Auch für Fußballfans sind solche Kontroversen stets von großem Interesse. Der Kampf um den Status des „GOAT“ (Greatest of All Time) zwischen Messi und Ronaldo wird nicht nur durch Ergebnisse, sondern auch durch solche unerwarteten Social-Media-Aktionen geprägt. Ronaldos Verhalten zeigt seine Haltung gegenüber seinem Rivalen sowie gegenüber der internationalen Fußballführung.