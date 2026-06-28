WM-2026: Startaufstellung der DR Kongo bekannt

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WM-2026: Startaufstellung der DR Kongo bekannt

Nur noch wenige Minuten trennen uns vom entscheidenden Spiel zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Usbekistan im 3. Spieltag der Gruppe K der Weltmeisterschaft. Der Cheftrainer der Afrikaner hat die Startelf für diese Begegnung bekannt gegeben.

Das Spiel beginnt im Atlanta Stadium um 04:30 Uhr Taschkent-Zeit.

Startaufstellung der DR Kongo:

  • Torwart: Lionel Mpasi

  • Verteidiger: Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku

  • Mittelfeldspieler / Stürmer: Nathaniel Mbuku, Samuel Mutussami, Bryan Chipenga, Noah Sadiki, Cédric Bakambu, Yoane Vissa

Offizielle Spieldetails:

Spiel

DR Kongo — Usbekistan

Turnier

WM-2026, Gruppenphase, 3. Spieltag

Stadion

Atlanta Stadium (USA)

Anstoßzeit

Taschkent-Zeit 04:30

Zur Erinnerung: Diese Partie ist für die usbekische Nationalmannschaft von entscheidender Bedeutung, um die Chance auf die Play-offs zu wahren. Für den Einzug in die nächste Runde benötigen unsere Vertreter lediglich einen deutlichen Sieg.

DR KongoUsbekistanLionel MpasiAaron Wan-BissakaCédric Bakambu
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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