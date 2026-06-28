WM-2026: Startaufstellung der DR Kongo bekannt
Nur noch wenige Minuten trennen uns vom entscheidenden Spiel zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Usbekistan im 3. Spieltag der Gruppe K der Weltmeisterschaft. Der Cheftrainer der Afrikaner hat die Startelf für diese Begegnung bekannt gegeben.
Das Spiel beginnt im Atlanta Stadium um 04:30 Uhr Taschkent-Zeit.
Startaufstellung der DR Kongo:
Torwart: Lionel Mpasi
Verteidiger: Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku
Mittelfeldspieler / Stürmer: Nathaniel Mbuku, Samuel Mutussami, Bryan Chipenga, Noah Sadiki, Cédric Bakambu, Yoane Vissa
Offizielle Spieldetails:
Spiel
DR Kongo — Usbekistan
Turnier
WM-2026, Gruppenphase, 3. Spieltag
Stadion
Atlanta Stadium (USA)
Anstoßzeit
Taschkent-Zeit 04:30
Zur Erinnerung: Diese Partie ist für die usbekische Nationalmannschaft von entscheidender Bedeutung, um die Chance auf die Play-offs zu wahren. Für den Einzug in die nächste Runde benötigen unsere Vertreter lediglich einen deutlichen Sieg.
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