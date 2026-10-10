Arsenal besiegt Leeds und heizt das Titelrennen an

Im Rahmen des 6. Spieltags der Premier League zeigten die Schützlinge von Mikel Arteta im eigenen Stadion echten Charakter. Nach der Niederlage gegen Brighton brauchte Arsenal vor den eigenen Fans eine Rehabilitation und feierte gegen ein starkes Leeds einen 2:1-Comeback-Sieg.

Während die erste Halbzeit mit einem torlosen Remis endete, erlebten die Fans in den zweiten 45 Minuten einen intensiven und hart umkämpften Schlagabtausch.

Dramatik der zweiten Halbzeit und ein 8-Minuten-Comeback

Das Schicksal der Begegnung entschied sich nach der Pause durch aggressive Angriffe und taktische Entscheidungen der Trainer:

Der überraschende Führungstreffer von Leeds (55. Minute): Die Gäste gingen durch einen präzisen Schuss von James Justin nach einem Konter in Führung und ließen das Emirates Stadium für einen Moment verstummen;

Die Antwort durch Calafiori (62. Minute): Nur 7 Minuten nach dem Gegentreffer glich der italienische Verteidiger der „Gunners“, Riccardo Calafiori, aus und brachte sein Team zurück ins Spiel;

Artetas Dreifachwechsel und der Siegtreffer (70. Minute): Der in der 63. Minute eingewechselte Brasilianer Bruno Guimarães erzielte nur 7 Minuten später den entscheidenden Treffer, der den Gastgebern den wertvollen Sieg sicherte. In den verbleibenden Minuten konnten die Gäste nicht mehr ausgleichen.

Die Situation in der Tabelle

Dieser Sieg war für Arsenal im Titelrennen von großer strategischer Bedeutung:

Zweiter Platz gefestigt: Arsenal hat die Punktzahl auf 15 Punkte erhöht und belegt souverän den 2. Platz in der Premier League;

Leeds bleibt in den Top 5: Leeds, das gut in die Saison gestartet ist, belegt mit 9 Punkten den 5. Tabellenplatz.

Spielbericht und Aufstellungen

Premier League. 6. Spieltag Arsenal — Leeds 2:1 Tore: Calafiori (62.), Guimarães (70.) — Justin (55.).

Arsenal: Raya, White (Gyökeres, 63.), Gabriel, Konsa, Calafiori, Lewis-Skelly (Timber, 63.), Rice, Saka, Ødegaard, Madueke, Havertz (Guimarães, 63).

Leeds: Trafford, Elvedi, Justin (Nmecha, 79.), Muharemovic, Tanaka (Aaronson, 71.), Bogle, Ampadu, Gudmundsson, Okafor (Wilson, 71.), Stach, Calvert-Lewin.

Das Team von Mikel Arteta hat diesen schwierigen Test erfolgreich bestanden und geht mit hoher Moral in die kommenden Top-Duelle.