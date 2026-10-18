Arsenal feiert knappen Auswärtssieg gegen Nottingham Forest (Video)
Im Rahmen des 7. Spieltags der englischen Premier League trat der amtierende Meister aus London auswärts gegen Arsenal an und traf auf ein kampfstarkes Nottingham Forest Team. In einer intensiven und hart umkämpften Partie im City Ground am 18. Oktober sicherten sich die Londoner einen wichtigen 1:0-Auswärtssieg.
Das Schicksal des Spiels wurde in der zweiten Halbzeit durch den eingewechselten Flügelstürmer Noni Madueke entschieden, der in der 80. Minute das einzige Tor erzielte.
Stabile Defensive und die Entscheidung in der 80. Minute
Nottingham Forest leistete dem Meister vor heimischem Publikum erbitterten Widerstand:
Spannung in der ersten Halbzeit: Die Gastgeber verteidigten tief und diszipliniert und wehrten die gefährlichen Angriffe der 'Gunners'-Stars Saka, Ødegaard und Havertz fehlerfrei ab;
Artetas erfolgreiche Wechsel: Zur Halbzeit kam Madueke für Eze, und in der 66. Minute vollzog Mikel Arteta einen Dreifachwechsel (Timber, Merino und Gyökeres), um den Offensivdruck zu maximieren;
Das Siegtor in der 80. Minute: Die anhaltende Angriffswelle zahlte sich in der 80. Minute aus — Noni Madueke überwand Torhüter Sels und sicherte seinem Team drei goldwerte Punkte;
Raya und defensive Sicherheit: In den verbleibenden Minuten wehrten die Gäste die Ausgleichsversuche des Gegners ab und hielten die Null.
Spielbericht
Premier League. 7. Spieltag
Nottingham Forest — Arsenal 0:1
18. Oktober, City Ground.
Tor: Madueke (80).
Gelbe Karten: Williams (17), Madueke (53).
Nottingham Forest: Sels, Cunha (Wood, 85), Diomande, Murillo, Munoz, Maite (Hudson-Odoi, 85), Schlager, Williams, Dominguez (Sangare, 74), Ndoye (Kalimuendo, 74), Delap.
Arsenal: Raya, White (Timber, 66), Konsa, Gabriel, Calafiori, Rice, Guimaraes (Merino, 66), Saka, Ødegaard, Eze (Madueke, 46), Havertz (Gyökeres, 66).
Tabelle: Rückkehr auf Platz 2
Nach diesem Sieg hat sich der Titelkampf an der Spitze der Premier League weiter zugespitzt:
Arsenal mit 18 Punkten auf Platz 2: Der Londoner Club ist auf den 2. Tabellenplatz zurückgekehrt und bleibt dem Spitzenreiter Manchester Citymit 21 Punkten und einer makellosen Bilanz auf den Fersen;
Nottingham Forest in der Gefahrenzone: Die Gastgeber, die bisher nur 5 Punkte sammeln konnten, bleiben auf dem 18. Platz und kämpfen weiter um den Klassenerhalt.
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