Iraola erklärt die Gründe für die herbe Niederlage gegen Manchester City

Im Rahmen des 6. Spieltags der Premier League im eigenen Stadion gegen Manchester City nach der 0:3-Niederlage äußerte sich der Trainer von Liverpool Andoni Iraola nach der Partie zu den strittigen Entscheidungen, die das Spiel entschieden haben, und bewertete die Leistung seiner Mannschaft. Der Experte betonte, dass die Merseysider eine Stunde lang besser agierten als der Gegner, doch die Rote Karte des Schiedsrichters habe alle Pläne zunichtegemacht.

Iraola unterteilte den Spielverlauf in zwei völlig unterschiedliche Phasen und kritisierte offen die Gelbe Karte gegen Ryan Gravenberch.

„Das Spiel war zweigeteilt“: bis zur 60. Minute und danach

Der Trainer von Liverpool nannte folgende Hauptfaktoren für die Niederlage:

Zwei verschiedene Tempi: „Ich denke, es ist offensichtlich: Das heutige Spiel bestand aus zwei Teilen. Der erste Teil dauerte bis zur 60. Minute, der zweite begann nach dem Platzverweis von Gravenberch“, sagte Iraola.

Frühe Dominanz auf dem Platz: „Im ersten Teil haben wir besser agiert als der Gegner und die Situationen kontrolliert, aber danach ging die Initiative vollständig auf City über.“

Kritik an der Schiedsrichterleistung: War der Platzverweis gegen Gravenberch gerechtfertigt?

Der Trainer der Merseysider verbarg seinen Unmut über die Rote Karte in der 62. Minute nicht, die den Spielverlauf veränderte:

„Die erste Gelbe Karte war ungerechtfertigt“: „Was den Platzverweis von Gravenberch angeht, so war er die erste Gelbe Karte absolut nicht wert. In der Situation lief Anderson nach dem Kontakt noch einige Schritte frei weiter. Ich kann absolut nicht verstehen, warum in diesem Fall eine Gelbe Karte gezeigt wurde“, beschwerte sich der Cheftrainer.

Druck in Unterzahl und schnelle Gegentore

Iraola kommentierte die Situation seiner Mannschaft, die gegen einen hochkarätigen Gegner wieManchester City in Unterzahl geriet, wie folgt:

Unmögliches Pressing: „Selbst in voller Besetzung ist es extrem schwierig, gegen Manchester Cityein hohes Pressing aufzubauen. Wenn man in Unterzahl ist, nimmt das Spiel eine völlig andere Wendung.“

Wechsel kamen zu spät: „Wir haben das erste Tor kurz vor dem geplanten Wechsel kassiert. Natürlich ist die Mannschaft beim Stand von 0:1 gezwungen, mehr Risiko einzugehen und anders zu spielen.“

Nach dieser schweren Niederlage ist Liverpool auf den 9. Tabellenplatz mit 9 Punkten abgerutscht; für das Team wird es nun oberste Priorität sein, die verlorenen Punkte in den kommenden Spieltagen aufzuholen und die mannschaftliche Stabilität wiederzufinden.