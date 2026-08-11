Liverpool Unter Andoni Iraola: Voraussichtlicher Kader Für Die Saison 2026/27

Der spanische Trainer Andoni Iraola, der die Leitung des FC Liverpool übernommen hat, will den intensiven und dynamischen Spielstil aus der Ära von Jürgen Klopp an der Anfield Road wiederbeleben. Laut Planet Football dürfte die Ankunft des neuen Cheftrainers das Spiel der Mannschaft grundlegend verändern und den taktischen Ansatz für die bevorstehende Saison 2026/27 völlig neu ausrichten. Diese Veränderungen werden nicht nur die Fußballphilosophie, sondern auch die Struktur der Startelf direkt beeinflussen. Darüber berichtet Goal.com .

Iraolas Fußballphilosophie wird weithin als intensiver Stil beschrieben, der auf hohem Pressing und ständigem Druck auf den Gegner basiert. Dieser dynamische Ansatz, der für die frühere goldene Ära der Mannschaft charakteristisch war, dürfte vielen Spielern des aktuellen Kaders entgegenkommen. Obwohl Liverpool in den vergangenen Jahren erhebliche Veränderungen durchlaufen hat, sollten die hohen Anforderungen des Trainers an das Pressing zur Identität des Teams passen.

Verstärkungen in der Defensive und taktische Veränderungen

Taktisch dürfte Iraola ein 4-2-3-1 bevorzugen, auch wenn sich sein charakteristischer Stil deutlich vom Ansatz der vergangenen Saison unterscheiden wird. Die Abwehrreihe soll umfassend erneuert werden. Insbesondere Jérémy Jacquet, der von Rennes gekommen ist, dürfte schnell in die Startelf integriert werden. Seine Athletik passt perfekt zur hoch stehenden Abwehr, die der Trainer fordert.

Ronald Araújo, der auf Leihbasis verpflichtet wurde, soll zudem die nötige Erfahrung ins Abwehrzentrum bringen. Auf den Außenverteidigerpositionen wird erwartet, dass Miloš Kerkez in seiner zweiten Saison an der Anfield Road endgültig seinen Platz findet. Für den talentierten Außenverteidiger, der unter demselben Trainer beim AFC Bournemouth überzeugte, könnte das neue System die perfekte Bühne für seinen Durchbruch sein.

Schlüsselfiguren im Mittelfeld und Angriff

Wie Goal.com berichtet, werden das Mittelfeld und der Angriff zum Hauptmotor von Iraolas taktischem System. Dominik Szoboszlai dürfte mit seinen Pressingqualitäten eine wichtige Rolle spielen, da er die Anforderungen des neuen Cheftrainers perfekt erfüllt. Vom ungarischen Mittelfeldspieler wird erwartet, dass er auf seiner bevorzugten Position sein volles Potenzial ausschöpft.

Gleichzeitig ist Florian Wirtz bereit, eine herausragende Saison mit der Mannschaft zu spielen. Seine hohe Aktivität ohne Ball und sein Arbeitspensum passen hervorragend zum Stil des spanischen Trainers. An vorderster Front wird Alexander Isak eine der Schlüsselfiguren sein. Er will seine Abschlussstärke vor dem Tor erneut unter Beweis stellen und von den intelligenten Pressinganforderungen des Trainers profitieren.