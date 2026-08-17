Jamie Carragher kritisiert Liverpools taktische Ausrichtung scharf

Liverpools ehemaliger Verteidiger und Klublegende Jamie Carragher äußerte sich ernsthaft besorgt über die taktische Ausrichtung unter Cheftrainer Andoni Iraola. Im The Overlap Fan Debate erklärte der Experte, dass der chaotische und offene Spielstil aus den Testspielen nicht die nötige Balance besitzt, um an der Spitze der Premier League mitzuhalten. Dies berichtet Goal.com.

Laut ixbt.com und Sky Bet konnte Liverpool den FC Como im letzten Testspiel an der Anfield Road zwar mit 2:0 besiegen, doch das Ergebnis kaschierte die defensiven Probleme der Mannschaft nicht. Die Reds kassierten in ihren letzten fünf Testspielen der Saisonvorbereitung exakt 18 Gegentore und erzielten ebenso viele Treffer, was bei den Experten berechtigte Fragen aufwirft.

Taktisches Chaos und Fußball wie beim Basketball

Jamie Carragher bewertete die Bewegungen der Mannschaft auf dem Platz scharf und betonte, dass Liverpool zu viele Offensivspieler aufbiete und nur nach vorne strebe. Seiner Ansicht nach erinnerten die Testspiele dieser Saisonvorbereitung an Basketballpartien, und kein Spitzenklub spiele auf diese Weise.

Nachdem Arne Slot entlassen worden war, verpflichtete die Klubführung Andoni Iraola mit dem Ziel, den intensiven und aggressiven Pressingstil aus der Ära Jürgen Klopps zurückzubringen. Obwohl der ehemalige Bournemouth-Trainer gerade wegen dieser Spielphilosophie ausgewählt wurde, stellte Carragher fest, dass dieser Ansatz bislang nicht die erwartete Stabilität liefert.

Druck und Spielplan vor der neuen Saison

Als Nächstes steht für Liverpool das erste Premier-League-Spiel gegen Newcastle an, und die Spieler müssen sich schnell anpassen. Interessanterweise trifft Liverpool in den ersten sechs Spieltagen auf Mannschaften, die im Sommer ihren Trainer gewechselt haben, was für ein besonderes Wettbewerbsumfeld sorgt.

Sollten die Ergebnisse nicht den Erwartungen entsprechen, wird die Schuld eindeutig nicht beim Trainer, sondern bei den Spielern gesucht werden. Carragher zufolge fordern die Fans Fußball mit hoher Intensität. Können die Spieler diese Forderung nicht erfüllen, tragen sie die gesamte Verantwortung.