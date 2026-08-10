Liverpool unter Andoni Iraola: Offensivfußball und Probleme in der Defensive

Der amtierende Premier-League-Meister Liverpool hat in der Saisonvorbereitung unter Trainer Andoni Iraola begonnen, einen eigenen Spielstil zu entwickeln. Wie BBC Sport berichtet, versucht der spanische Coach, der Mannschaft ein hohes Pressing, schnelle Konter und kontrollierten Ballbesitz zu vermitteln. Doch bereits in den ersten Spielen wurden erhebliche Lücken in der Defensive sichtbar. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Die Liverpool-Fans haben sich über Jahre an den schnellen, intensiven und unermüdlichen Angriffsfußball gewöhnt, der während Jürgen Klopps Amtszeit geprägt wurde. Nach dem Abgang von Arne Slot, der den Klub zur Meisterschaft geführt hatte, wird die Verpflichtung von Andoni Iraola als Chance gesehen, diesen legendären „Heavy-Metal-Fußball“ zurückzubringen. Seine taktischen Ideen weisen deutliche Parallelen zu den Vorstellungen von Marcelo Bielsa auf.

Testspiele und erste Sorgen

Unter dem neuen Trainer hat Liverpool bislang vier Freundschaftsspiele bestritten. Die Mannschaft besiegte Sunderland und Wrexham, verlor jedoch gegen Leeds und Monaco, nachdem sie in beiden Partien eine Zwei-Tore-Führung verspielt hatte. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Amtszeit des aus Spanien kommenden Trainers nicht ganz reibungslos begonnen hat.

Dennoch machen die Spielinhalte deutlich, welche Art von Fußball der Trainer umsetzen möchte. Die Intensität im Angriff und das aggressive Zurückerobern des Balles in der gegnerischen Hälfte erfreuen die Fans, doch katastrophale Lücken in der Defensive sorgen für erhebliche Sorgen.

Balance zwischen Ergebnis und Spielstil

Im Fußball bleibt der Sieg stets das wichtigste Ziel. Für einen Spitzenklub wie Liverpool ist jedoch ebenso entscheidend, auf welche Weise dieser Erfolg erreicht wird. Iraolas Taktik sorgt für attraktiven Fußball, doch defensive Fehler könnten in Pflichtspielen teuer werden.

Die Pflichtspiele der Saison stehen bevor, und der Trainer muss die Wirksamkeit seiner Ideen unter Beweis stellen. Das offensive Potenzial zu bewahren und zugleich die defensive Unordnung zu beseitigen, wird zu Andoni Iraolas wichtigster Aufgabe.