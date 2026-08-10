Liverpool unter Andoni Iraola: Offensivfußball und Probleme in der Defensive

·48·Sport
Liverpool unter Andoni Iraola: Offensivfußball und Probleme in der Defensive

Der amtierende Premier-League-Meister Liverpool hat in der Saisonvorbereitung unter Trainer Andoni Iraola begonnen, einen eigenen Spielstil zu entwickeln. Wie BBC Sport berichtet, versucht der spanische Coach, der Mannschaft ein hohes Pressing, schnelle Konter und kontrollierten Ballbesitz zu vermitteln. Doch bereits in den ersten Spielen wurden erhebliche Lücken in der Defensive sichtbar. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Die Liverpool-Fans haben sich über Jahre an den schnellen, intensiven und unermüdlichen Angriffsfußball gewöhnt, der während Jürgen Klopps Amtszeit geprägt wurde. Nach dem Abgang von Arne Slot, der den Klub zur Meisterschaft geführt hatte, wird die Verpflichtung von Andoni Iraola als Chance gesehen, diesen legendären „Heavy-Metal-Fußball“ zurückzubringen. Seine taktischen Ideen weisen deutliche Parallelen zu den Vorstellungen von Marcelo Bielsa auf.

Testspiele und erste Sorgen

Unter dem neuen Trainer hat Liverpool bislang vier Freundschaftsspiele bestritten. Die Mannschaft besiegte Sunderland und Wrexham, verlor jedoch gegen Leeds und Monaco, nachdem sie in beiden Partien eine Zwei-Tore-Führung verspielt hatte. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Amtszeit des aus Spanien kommenden Trainers nicht ganz reibungslos begonnen hat.

Dennoch machen die Spielinhalte deutlich, welche Art von Fußball der Trainer umsetzen möchte. Die Intensität im Angriff und das aggressive Zurückerobern des Balles in der gegnerischen Hälfte erfreuen die Fans, doch katastrophale Lücken in der Defensive sorgen für erhebliche Sorgen.

Balance zwischen Ergebnis und Spielstil

Im Fußball bleibt der Sieg stets das wichtigste Ziel. Für einen Spitzenklub wie Liverpool ist jedoch ebenso entscheidend, auf welche Weise dieser Erfolg erreicht wird. Iraolas Taktik sorgt für attraktiven Fußball, doch defensive Fehler könnten in Pflichtspielen teuer werden.

Die Pflichtspiele der Saison stehen bevor, und der Trainer muss die Wirksamkeit seiner Ideen unter Beweis stellen. Das offensive Potenzial zu bewahren und zugleich die defensive Unordnung zu beseitigen, wird zu Andoni Iraolas wichtigster Aufgabe.

LiverpoolAndoni IraolaPremier LeagueFußballTaktik
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Atlético Madrid Gibt Offizielles Angebot für Matías Fernández-Pardo AbAtlético Madrid Gibt Offizielles Angebot für Matías Fernández-Pardo AbHeute, 18:37Manchester United sollte in den Kampf um Endrick einsteigenManchester United sollte in den Kampf um Endrick einsteigenHeute, 18:11Virgil van Dijk unterstützt Ronald Araújos Wechsel zu LiverpoolVirgil van Dijk unterstützt Ronald Araújos Wechsel zu LiverpoolHeute, 17:57Harry Kanes Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2030 wird schwierigHarry Kanes Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2030 wird schwierigHeute, 17:56Ende August wird kampfreich: Die meist erwarteten DuelleEnde August wird kampfreich: Die meist erwarteten DuelleHeute, 17:54Triumph in Taschkent: Marjona Abdumutalova holt Usbekistan das erste Gold!Triumph in Taschkent: Marjona Abdumutalova holt Usbekistan das erste Gold!Heute, 17:48
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)