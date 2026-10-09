Werden 60 Punkte abgezogen? Beispiellose Strafe für Manchester City in Vorbereitung

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Werden 60 Punkte abgezogen? Beispiellose Strafe für Manchester City in Vorbereitung

Der wohl brisanteste Finanzskandal in der Geschichte der englischen Premier League könnte mit einer unerwarteten und außergewöhnlichen Kompromisslösung enden. Wie der bekannte britische talkSPORT Radiomoderator Alan Brazil berichtet, diskutiert die unabhängige Kommission der Premier League im Fall des wegen Verstößen gegen das Financial Fairplay angeklagten Vereins Manchester Cityeinen Abzug von 60 Punkten als mögliche Sanktion.

Diese Maßnahme wird in der Fußballwelt als Kompromisslösung angesehen: Einerseits unterstreicht sie die Schwere der Vorwürfe, andererseits lässt sie den „Citizens“ eine theoretische Chance, im englischen Oberhaus zu verbleiben.

Wann tritt die Entscheidung in Kraft? Eine überraschende Prognose von Alan Brazil

Hinsichtlich des Zeitpunkts der Strafvollstreckung gibt es unterschiedliche Ansichten:

  • Problem des Saisonkalenders: Alan Brazil bezweifelt, dass die Sanktionen bereits in der laufenden Saison umgesetzt werden;

  • Verschiebung auf die nächste Saison: Aufgrund der zu erwartenden langwierigen juristischen Auseinandersetzungen und Berufungsverfahren gilt es als sehr wahrscheinlich, dass der 60-Punkte-Abzug erst ab der kommenden Saison in Kraft tritt;

  • Kein kompletter Ausschluss: Die unabhängige Kommission zieht einen Punktabzug einem direkten Zwangsabstieg in die Championship oder tiefere Ligen vor, um den sportlichen Wettbewerb zu wahren.

Minus 60 Punkte: Mathematische Rettung und komplexe Kalkulationen

talkSPORT Experte und ehemaliger Fußballprofi Ally McCoist analysierte die mathematischen und psychologischen Aspekte dieser Strafe:

  • Grenze für den Klassenerhalt: In der Premier League reichen normalerweise 37 bis 39 Punkte aus 38 Spieltagen, um den Abstieg zu vermeiden;

  • Chance für den Verein: WennManchester Citywie gewohnt 90 bis 95 Punkte in einer Saison sammelt, blieben selbst nach einem Abzug von 60 Punkten noch 30 bis 35 Zähler übrig, was mit ein paar zusätzlichen Siegen den Klassenerhalt ermöglichen würde;

  • Position der Stars: Experten glauben, dass die Leistungsträger den Verein nicht verlassen würden, sofern kein Zwangsabstieg erfolgt, da sie die Strafe als enorme sportliche Herausforderung annehmen könnten.

Aktuelle Lage: City führt die Tabelle an

Trotz des juristischen und finanziellen Drucks zeigen die Schützlinge von Enzo Maresca auf dem Platz weiterhin eine perfekte Leistung:

  • Absolute Tabellenführung:Manchester City“ hat die ersten 5 Spiele der Premier League gewonnen und steht mit 15 Punkten souverän an der Tabellenspitze;

  • Hauptverfolger: Den zweiten Platz belegt der Londoner Club Arsenal mit 12 Punkten.

Obwohl die Verantwortlichen des englischen Fußballs noch keine offizielle Entscheidung bekannt gegeben haben, deuten die Berichte über eine „60-Punkte-Sanktion“ auf einen beispiellosen Präzedenzfall in der Geschichte der Premier League hin.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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