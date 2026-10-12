Wer würde bleiben, wenn Manchester City in die untere Liga zwangsabsteigen müsste?

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Wer würde bleiben, wenn Manchester City in die untere Liga zwangsabsteigen müsste?

Es ist kein Zufall, dass die Blicke der europäischen Giganten in letzter Zeit auf Manchester Citygerichtet sind. Die Nachricht, dass der Verein wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten für schuldig befunden werden könnte und als härteste Strafe ein Ausschluss aus der Premier League oder ein massiver Punktabzug droht, der die Teilnahme an der Champions League für mehrere Saisons unmöglich machen würde, erschüttert die Fußballwelt.

Unter solch drastischen Sanktionen ist klar, dass Weltstars nicht in unteren Spielklassen bleiben wollen. Wenn das Team das Schicksal von Juventus 2006 teilen würde, wer würde das Etihad verlassen und wer würde die Verantwortung für den Wiederaufbau des Vereins übernehmen?

Lektionen der Geschichte: Der Unterschied zwischen Juventus 2006 und City

Als Juventus 2006 aufgrund des Calciopoli-Skandals in die Serie B zwangsabstieg und Titel aberkannt bekam, blieben loyale Legenden wie Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon und Pavel Nedved, um den Verein wieder an die Spitze zu führen. Natürlich verließen Figuren wie Zlatan Ibrahimović (Inter) und Fabio Cannavaro (Real) das Team.

Doch Manchester Cityist ein Projekt, das erst vor relativ kurzer Zeit den Top-Status erreicht hat. Es gibt nur wenige loyale Eigengewächse auf dem Niveau eines Del Piero und kaum Weltstars, die bereit wären, in einer unteren Liga zu spielen.

Wer geht? Haaland, Foden und die neuen Transfers

Sollten die Sanktionen in Kraft treten, würde auf dem europäischen Markt eine regelrechte Jagd auf folgende Spieler beginnen:

  • Erling Haaland: Ein Abgang des norwegischen Stürmers im Jahr 2027 wird am intensivsten diskutiert. Neben Real Madrid und dem FC Barcelona zeigt auch der Londoner FC Arsenal Interesse. Sollte der Verein aus der Champions League ausgeschlossen werden, ist Haaland in der Premier League nicht zu halten.

  • Phil Foden und Rico Lewis: Obwohl Foden ein Eigengewächs ist, bemüht sich der FC Bayern München ernsthaft um eine Verpflichtung. In einer ungewissen Zukunft ist es unwahrscheinlich, dass Foden in der Championship bleibt.

  • Enzo Fernández: Für den argentinischen Star, der letzten Sommer aufgrund des Maresca-Faktors kam, bereitet sich Real Madrid bereits auf eine günstige Gelegenheit vor.

  • Junge Talente: Für Talente wie Jérémy Doku, Rayan Cherki und Ayyoub Bouaddi würde sich in kürzester Zeit eine Schlange bilden.

Ein neuer Held: Warum sollte Abdukodir Khusanov bleiben?

Wenn die großen Stars gehen, wird sich der Verein auf die Akademie und Spieler mit Kämpferherz konzentrieren, die bereit sind, in schweren Zeiten zu bleiben. Experten sehen hier den Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft, Abdukodir Khusanovals Hauptkandidaten:

  • Langfristiges Vertrauen: Der 22-jährige Innenverteidiger hat im Sommer einen langfristigen Vertrag unterschrieben und steht kurz vor seinem Zenit.

  • Kämpfermentalität: Er zeichnet sich durch seine kompromisslose Art und seinen Arbeitseifer auf dem Platz aus. In einer schwierigen Phase zu bleiben und die Führung beim Neuaufbau zu übernehmen, könnte der Wendepunkt seiner Karriere sein.

  • Fanliebe und historischer Status: Spieler, die in schweren Zeiten nicht flüchten, sondern das Team zurück an die Spitze führen, werden für immer in die Geschichte eines jeden Vereins eingehen.

Wenn in einigen Jahren ein neues Manchester City ohne Milliardeninvestitionen entsteht, hat Abdukodir Khusanov das Zeug dazu, als Symbol einer neuen Ära und als Fels in der Brandung in die Geschichte einzugehen.

Manchester CityErling HaalandAbdukodir KhusanovJuventusPremier League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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