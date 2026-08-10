Virgil van Dijk unterstützt Ronald Araújos Wechsel zu Liverpool

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Virgil van Dijk unterstützt Ronald Araújos Wechsel zu Liverpool

Liverpool, ein Schwergewicht der Premier League, steht kurz vor der Verpflichtung von Barcelonas Verteidiger Ronald Araújo, um die Abwehr zu verstärken. Kapitän Virgil van Dijk begrüßte den möglichen Transfer ausdrücklich, da Verletzungen während der Saisonvorbereitung die Defensive des Teams stark geschwächt haben. Goal.com berichtet .

Laut Berichten von ixbt.com und anderen internationalen Sportquellen soll der uruguayische Nationalspieler auf Leihbasis zum Klub aus Merseyside wechseln. Dieser Schritt soll die Probleme in der Defensive beheben, während unter Cheftrainer Andoni Iraola eine neue Ära beginnt.

Defensive Probleme und die Notwendigkeit eines Transfers

Beschleunigt wurde der Transfer durch die Fitnessprobleme des Neuzugangs Jérémy Jacquet. Der junge Verteidiger, der von Rennes verpflichtet wurde, konnte wegen des vorsichtigen Vorgehens des medizinischen Stabs in den Testspielen der Saisonvorbereitung nicht eingesetzt werden.

Kapitän Virgil van Dijk äußerte sich auch positiv über seinen verletzten jungen Mitspieler und hoffte, dass dieser bald ins Mannschaftstraining zurückkehren kann. Dennoch entschied sich der Klub für Ronald Araújo als erfahrenen Spieler, der sofort helfen könnte.

Eine neue Ära unter Andoni Iraola

Der Wechsel im Trainerstab, darunter die Ernennung von Andoni Iraola zum Cheftrainer, hat für den Klub ein neues Kapitel eröffnet. Van Dijk betonte, dass er nach den Rückschlägen der vergangenen Saison bereit sei, als Bindeglied zwischen Spielern und Trainerteam zu fungieren.

Seinen Worten zufolge wurde bereits in der ersten Woche eine gute Kommunikation mit dem spanischen Trainer aufgebaut, und die erfahrenen Führungsspieler des Teams unterstützen den neuen Coach vollständig. Die Mannschaft passt sich an neue Trainingsmethoden und Anforderungen an.

LiverpoolRonald AraújoVirgil van DijkAndoni IraolaPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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