Florian Wirtz Begeistert Von Andoni Iraolas Taktischen Ideen

Liverpool verlor ein Vorbereitungsspiel gegen Monaco zu Hause mit 2:3, doch der deutsche Mittelfeldspieler Florian Wirtz lobte die taktische Ausrichtung von Cheftrainer Andoni Iraola. Obwohl die Partie im Anfield erneut die Defensivprobleme der Reds offenbarte, hinterließen die Veränderungen unter dem neuen Trainer und die Leistungen einiger Spieler einen positiven Eindruck. Goal.com berichtet .

Wie Sky Sports berichtet, hat Florian Wirtz bei Liverpool während der Vorbereitung auf die neue Saison bereits auf sich aufmerksam gemacht und im Spiel erneut getroffen. Der Deutsche, der als zentraler offensiver Mittelfeldspieler agierte, erzielte im zweiten Spiel in Folge ein Tor und zeigte damit, dass er sich zum wichtigsten Kreativspieler in Iraolas neuer Offensive entwickelt.

Erste Eindrücke unter dem neuen Trainer

In einem Interview mit den Medien nach dem Spiel äußerte sich Florian Wirtz zum Übergang Liverpools in eine neue Phase nach der Amtszeit des ehemaligen Cheftrainers Arne Slot sowie zur Arbeitsweise von Andoni Iraola. Besonders hob er die frühere Arbeit des spanischen Trainers beim AFC Bournemouth hervor.

Wirtz zufolge hatte er sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainer gefreut, und der Trainingsprozess bereitet ihm große Freude: "In den vergangenen drei Jahren konnte man sehen, wozu er bei Bournemouth fähig war. Natürlich haben wir uns sehr darauf gefreut, mit ihm zu arbeiten. Ich trainiere erst seit zwei Wochen mit der Mannschaft, aber ich kann sagen, dass mir der Prozess Freude bereitet und mir seine Fußballideen sehr gefallen."

Andoni Iraolas Sorgen um die Fitness

Obwohl Wirtz’ Leistung und Anpassungsprozess positiv verlaufen, war Cheftrainer Andoni Iraola mit der Gesamtleistung der Mannschaft nicht vollständig zufrieden, insbesondere weil sie nicht in der Lage war, über die gesamten 90 Minuten ein hohes Tempo zu halten. Obwohl Liverpool in der Anfangsphase zweimal traf und in Führung ging, wurde das Spiel mit zunehmender Dauer statischer, was den Trainerstab zum Nachdenken brachte.

In einem Interview mit LFC TV richtete der spanische Trainer den Fokus auf die aktuelle körperliche Verfassung und den Vorbereitungsstand der Spieler. Er räumte ein, dass die Situation dem vorherigen Spiel gegen Leeds United ähnelte.

Iraola erklärte, dass die Mannschaft gut begonnen und besonders in den ersten 30 Minuten hervorragend gespielt habe, die körperlichen Möglichkeiten der Spieler in dieser Phase jedoch noch nicht ausreichten, um dieses Tempo über die gesamte Partie zu halten. Der Trainer räumte ein, dass der Gegner den Sieg am Ende verdient gehabt habe, und ergänzte, dass Liverpool zwar die ersten beiden Testspiele gewonnen habe, in den jüngsten Partien jedoch nicht die nötige Konstanz gezeigt worden sei.