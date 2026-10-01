Viktor Munoz: Die Intensität der Premier League treibt meine Entwicklung voran

Liverpools Neuzugang aus dem Sommer, Viktor Munoz, hat seine ersten Eindrücke vom englischen Fußball geteilt. Wie Goal.com berichtet, betonte der Flügelspieler der spanischen Nationalmannschaft, dass die brutale Intensität und Physis der Premier League seine Entwicklung als Spieler erheblich beschleunigen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Zur Erinnerung: Der Spieler, der im Sommer für 40 Millionen Euro von Osasuna an die Anfield Road wechselte, war der erste Neuzugang unter dem neuen Cheftrainer Andoni Iraola. Trotz des Interesses von Newcastle unterschrieb der Spanier einen Sechsjahresvertrag bei Liverpool und hat bereits in kurzer Zeit den Kampf um einen Platz in der Startelf aufgenommen.

Der Unterschied zwischen La Liga und der Premier League

Auf einer Pressekonferenz vor dem Nations-League-Spiel der spanischen Nationalmannschaft gegen Tschechien ging Viktor Munoz auf die Hauptunterschiede zwischen den beiden Ligen ein. Ihm zufolge setzt La Liga stärker auf taktische Aspekte, während sich die englische Meisterschaft durch extreme Physis und Schnelligkeit auszeichnet.

«La Liga gilt als eine deutlich taktischere Liga. In der Premier League sind die Spiele körperbetonter. Das Trainingstempo dort ist sehr hoch, und man spürt den Unterschied deutlich. Das hilft mir, mich noch weiter zu entwickeln», sagte der junge Flügelspieler gegenüber Reportern.

Schneller Aufstieg und überstandene Verletzungen

Munoz, ein Eigengewächs der Jugendakademie von Real Madrid, hat in letzter Zeit eine sehr schnelle berufliche Entwicklung vollzogen. Obwohl er im Sommer in den Kader der spanischen Nationalmannschaft berufen wurde, die die Weltmeisterschaft gewann, konnte er aufgrund einer unglücklichen Verletzung nicht am Turnier teilnehmen.

Der Stürmer ist nun vollständig genesen und wieder einsatzbereit. Er setzte seine Karriere in der Nationalmannschaft fort, als er am vergangenen Dienstag im Spiel gegen Kroatien eingewechselt wurde. Zudem hat er bereits fünf Spiele in der Premier League für Liverpool absolviert und dabei ein Tor erzielt.

Konkurrenzkampf mit Lamine Yamal

Über den Konkurrenzkampf in der Nationalmannschaft sprach Munoz und betonte, dass es ein großes Privileg sei, mit dem Barcelona-Star und Ballon d'Or-Kandidaten Lamine Yamal in einem Team zu spielen. Nach Yamals glänzender Leistung beim hohen Sieg gegen Kroatien erklärte Munoz, dass er diesen internen Wettbewerb als Lernprozess für sich betrachte.

«Ich versuche, viel von ihm zu lernen. Er ist ein enger Freund von mir, und wir verbringen viel Zeit miteinander. In einem solchen Wettbewerbsumfeld zu sein und seine Aktionen im Training zu beobachten, ist eine Ehre für mich», fügte der Spieler hinzu.