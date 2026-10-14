Mourinhos unerwartete Entscheidung: Er vertraut auf Vinícius in der Champions League

·4·Sport
Mourinhos unerwartete Entscheidung: Er vertraut auf Vinícius in der Champions League

Real Madrid Klub-Anführer Vinícius Júnior wird für das wichtige Duell in der Ligaphase der UEFA Champions League gegen den italienischen Verein Roma voraussichtlich in die Startelf zurückkehren. Laut der renommierten spanischen Zeitung Marca plant Cheftrainer José Mourinho, den brasilianischen Star von Beginn an einzusetzen.

Nach Misserfolgen in der Liga und einer Sperre steht die Rückkehr des 26-jährigen Flügelspielers auf die europäische Bühne im Fokus von Fans und Experten.

Misserfolg gegen Villarreal und drohende Sperre

Vinícius' letztes Spiel in La Liga verlief sehr dramatisch:

  • Von der Bank: Der Stürmer begann das Spiel gegen Villarreal (1:0) auf der Bank und kam erst zu Beginn der zweiten Halbzeit ins Spiel;

  • Schneller Platzverweis: Der Brasilianer blieb jedoch nicht lange auf dem Platz – er wurde kurz darauf vom Schiedsrichter des Feldes verwiesen und sah die Rote Karte;

  • Strafe in La Liga: Es wird darauf hingewiesen, dass Vinícius aufgrund dieses Platzverweises wahrscheinlich die nächsten 2–3 Runden in La Liga wegen einer Sperre verpassen wird. Da diese Strafe jedoch nur für die heimische Liga gilt, hindert sie ihn nicht daran, in der Champions League zu spielen.

Mourinhos Wahl: Vinícius ersetzt Yan Diomande

José Mourinho setzt auf Vinícius, um den Angriff gegen seinen ehemaligen Verein Roma zu verstärken:

  • Siegtorschütze auf die Bank: Yan Diomande, der das einzige Siegtor gegen Villarreal erzielte, wird voraussichtlich auf der Bank beginnen, während Vinícius seinen Platz einnimmt;

  • Hohe Motivation: Für Vinícius, der kurz davor steht, mehrere Spiele in der heimischen Liga zu verpassen, ist dieses Champions-League-Spiel eine große Chance, seine Form zu halten und seine Fehler wiedergutzumachen.

Für den Madrider Klub, der sich unter José Mourinho maximale Ziele gesetzt hat, wird das Duell gegen Roma als einer der wichtigsten Tests im Turnier erwartet.

Vinícius JúniorReal MadridRomaChampions LeagueJosé Mourinho
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

José Mourinho enthüllt das Geheimnis hinter dem Sieg gegen InterJosé Mourinho enthüllt das Geheimnis hinter dem Sieg gegen Inter9 September 10:10Mbappé: „Ich möchte mit Real Madrid die Champions League gewinnen“Mbappé: „Ich möchte mit Real Madrid die Champions League gewinnen“9 September 08:17Luka Modrić enthüllt seine Zeit bei Milan und das Geheimnis seiner einzigartigen sportlichen LanglebigkeitLuka Modrić enthüllt seine Zeit bei Milan und das Geheimnis seiner einzigartigen sportlichen Langlebigkeit11 Oktober 14:51City Xtra schlägt Alarm: Warum ist die Zukunft von Husanov bei Manchester City in Gefahr?City Xtra schlägt Alarm: Warum ist die Zukunft von Husanov bei Manchester City in Gefahr?5 Oktober 07:42«Wir verneigen uns vor ihm»: Zidane spricht über Ronaldos Rücktritt aus der Nationalmannschaft«Wir verneigen uns vor ihm»: Zidane spricht über Ronaldos Rücktritt aus der Nationalmannschaft4 Oktober 21:56Manchester City wegen Finanzverstößen schuldig gesprochen: Drohen 25 Punkte Abzug pro Saison?Manchester City wegen Finanzverstößen schuldig gesprochen: Drohen 25 Punkte Abzug pro Saison?29 September 20:57
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov
„Wir lebten im selben Haus“: Kasachischer Stürmer enthüllt die Wahrheit über Abdukodir Khusanov