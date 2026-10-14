Mourinhos unerwartete Entscheidung: Er vertraut auf Vinícius in der Champions League

Real Madrid Klub-Anführer Vinícius Júnior wird für das wichtige Duell in der Ligaphase der UEFA Champions League gegen den italienischen Verein Roma voraussichtlich in die Startelf zurückkehren. Laut der renommierten spanischen Zeitung Marca plant Cheftrainer José Mourinho, den brasilianischen Star von Beginn an einzusetzen.

Nach Misserfolgen in der Liga und einer Sperre steht die Rückkehr des 26-jährigen Flügelspielers auf die europäische Bühne im Fokus von Fans und Experten.

Misserfolg gegen Villarreal und drohende Sperre

Vinícius' letztes Spiel in La Liga verlief sehr dramatisch:

Von der Bank: Der Stürmer begann das Spiel gegen Villarreal (1:0) auf der Bank und kam erst zu Beginn der zweiten Halbzeit ins Spiel;

Schneller Platzverweis: Der Brasilianer blieb jedoch nicht lange auf dem Platz – er wurde kurz darauf vom Schiedsrichter des Feldes verwiesen und sah die Rote Karte;

Strafe in La Liga: Es wird darauf hingewiesen, dass Vinícius aufgrund dieses Platzverweises wahrscheinlich die nächsten 2–3 Runden in La Liga wegen einer Sperre verpassen wird. Da diese Strafe jedoch nur für die heimische Liga gilt, hindert sie ihn nicht daran, in der Champions League zu spielen.

Mourinhos Wahl: Vinícius ersetzt Yan Diomande

José Mourinho setzt auf Vinícius, um den Angriff gegen seinen ehemaligen Verein Roma zu verstärken:

Siegtorschütze auf die Bank: Yan Diomande, der das einzige Siegtor gegen Villarreal erzielte, wird voraussichtlich auf der Bank beginnen, während Vinícius seinen Platz einnimmt;

Hohe Motivation: Für Vinícius, der kurz davor steht, mehrere Spiele in der heimischen Liga zu verpassen, ist dieses Champions-League-Spiel eine große Chance, seine Form zu halten und seine Fehler wiedergutzumachen.

Für den Madrider Klub, der sich unter José Mourinho maximale Ziele gesetzt hat, wird das Duell gegen Roma als einer der wichtigsten Tests im Turnier erwartet.