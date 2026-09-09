José Mourinho enthüllt das Geheimnis hinter dem Sieg gegen Inter

Real Madrids Cheftrainer José Mourinho bewertete den Ausgang der Partie, nachdem sein Team Inter Mailand am 1. Spieltag der UEFA Champions League-Ligaphase mit 2:1 besiegt hatte. Trotz des knappen Ergebnisses sprach der portugiesische Spezialist offen über die fantastische Leistung seiner Mannschaft, den ausgeklügelten Matchplan und die zahlreichen vergebenen Chancen. Seiner Ansicht nach hat das im Training perfektionierte taktische Pressingsystem alle Pläne der Italiener zunichtegemacht. Warum ist Mourinho mit seinen Spielern so zufrieden, warum hätte das Ergebnis viel höher ausfallen können und welche Herausforderung erwartet die „Königlichen“ in der nächsten Runde? Am Ende des Artikels enthüllen wir die große Spannung – alle Details zum nächsten Gegner von Real Madrid und dem Datum des kommenden intensiven Duells.

Fantastische Arbeit und ein verpasster Kantersieg: Was macht Mourinho glücklich?

In seiner Stellungnahme nach dem Spiel lobte der Trainer der „Königlichen“ den Charakter, den seine Schützlinge unter schwierigen Bedingungen gezeigt haben:

„Fantastische Arbeit in einem harten Spiel“: Mourinho betonte, dass die Spieler unter sehr schwierigen Umständen wahren Mut bewiesen hätten und das Spiel für die Zuschauer zu keinem Zeitpunkt langweilig gewesen sei;

Die Möglichkeit eines hohen Ergebnisses: Der Trainer merkte an, dass Real Madrid genug Chancen hatte, um bis zu den letzten Minuten der ersten Halbzeit mit 3:0 zu führen, und das Gesamtergebnis bis zum Spielende sogar auf 4:0 oder 5:0 hätte schrauben können;

Das im Training perfektionierte Geheimnis: Der Cheftrainer erklärte, dass der Hauptgrund für den Erfolg des Teams im Pressingsystem liegt. Ihm zufolge wurde im Training detailliert ausgearbeitet, gegen welche Spieler, wo und in welchen Situationen Druck ausgeübt werden soll.

„Ich möchte meine Spieler loben, denn Pressing ist etwas, woran das Team im Training ständig arbeitet. Wir wählen die Situationen für das Pressing im Voraus aus, wir definieren genau, wie, wo und gegen welche Spieler wir pressen“, sagte Mourinho, wie Madrid Universal auf seiner X-Social-Media-Seite berichtete.

Der Rom-Test am 14. Oktober

Die wichtigste Frage, die viele Fußballfans interessiert, ist das nächste Auswärtsspiel von Real Madrid, das mit drei Punkten in die UCL gestartet ist, und die damit verbundenen taktischen Ansätze. Das wichtigste Fazit ist,dass die Schützlinge von José Mourinho in der zweiten Runde des Turniers vor einer weiteren schwierigen Prüfung stehen. Das Madrider Team bestreitet sein nächstes Spiel auswärts gegen einen weiteren italienischen Giganten, Roma club. Dieses zentrale Duell, das als kompromisslos und intensiv erwartet wird, ist offiziell für den 14. Oktober angesetzt.

Glauben Sie, dass Real Madrid Inter wirklich mit 4:0 oder 5:0 hätte schlagen können, oder haben die Italiener gut gekämpft, um das 2:1 zu halten? Wird Mourinhos präziser Pressing-Stil am 14. Oktober auswärts gegen seinen ehemaligen Verein Roma erneut Früchte tragen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige Fußball-Nachricht mit den Fans von Real Madrid!