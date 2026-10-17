Enzo Maresca gibt offen den Grund für die 2:4-Niederlage gegen PSG zu

Im Rahmen des 2. Spieltags der Ligaphase der UEFA Champions League verlor der französische Klub PSG gegen den Manchester Cityim Heimspiel mit 2:4. Cheftrainer Enzo Maresca enthüllte den entscheidenden Faktor, der das Spiel entschied. Der italienische Fachmann verhehlte nicht, dass er bei der Aufstellung und der Formation des Mittelfelds einen schwerwiegenden Fehler begangen hatte.

Die „Citizens“ kassierten bereits in der ersten Halbzeit drei unbeantwortete Gegentore und überließen dem Gegner die volle Kontrolle über das Spiel.

„Das Trio Cherki, Enzo und Elliott war ein Fehler“: Das Geständnis des Trainers

Enzo Maresca erklärte nach dem Spiel im Gespräch mit Journalisten seine Entscheidung bezüglich des Mittelfelds wie folgt:

Fehlentscheidung eingestanden: „Es war ein Fehler, von Beginn an auf Cherki, Enzo und Elliott im Mittelfeld zu setzen;

Mangelnde Physis: In solch hochklassigen und intensiven Duellen ist es unerlässlich, im Mittelfeld physisch stark und konkurrenzfähig zu sein;

Neuer Plan für die Zukunft: In den kommenden Spielen werden wir aus diesem Fehler lernen und die Variante mit Buaddi, Enzo und Elliott nutzen“, sagte Maresca.

Wechsel zur Pause und Aktivität in der zweiten Halbzeit

Obwohl die taktischen Korrekturen des Trainers zur Halbzeit einen positiven Einfluss auf den Spielrhythmus hatten, kam der Sieg zu spät:

Einwechslung von Buaddi: Maresca nahm zu Beginn der zweiten Halbzeit Cherki vom Platz und brachte Buaddi;

2 Anschlusstreffer: Nach den Wechseln Manchester Citygewann die Kontrolle im Mittelfeld zurück und erzielte in den zweiten 45 Minuten zwei Tore;

Endstand: Doch der große Rückstand aus der ersten Halbzeit reichte nicht aus, um die 2:4-Heimniederlage der Mancunians abzuwenden.

Das Eingeständnis der eigenen Fehler und die Überarbeitung der taktischen Schemata durch den Trainer deuten darauf hin, dass sich Manchester City auf die kommenden Spieltage des Turniers ernsthafter vorbereiten wird.