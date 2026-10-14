Vor dem zentralen Duell im Rahmen des 2. Spieltags der Ligaphase der UEFA Champions League äußerte sich der Trainer des französischen Klubs Paris Saint-Germain Cheftrainer Luis Enrique zu den gegen seinen GegnerManchester City

erhobenen Finanzvorwürfen sowie zur aktuellen Verfassung seines eigenen Teams. Der spanische Coach verteidigte die Leistungen des Gegners auf dem Platz und wünschte sich eine positive Lösung des Rechtsstreits. Das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen der beiden europäischen Giganten beginnt heute, am 14. Oktober, um 23:59 Uhr nach Taschkenter Zeit.

Enriques überraschende Haltung zu den 115 Anklagen gegen City

Zuvor gab es Berichte, dass Manchester City in 114 von 115 Anklagepunkten wegen Verstößen gegen die Regeln der Premier League sowie gegen die Anforderungen an finanzielle Nachhaltigkeit für schuldig befunden wurde. Der PSG-Coach kommentierte dies gegenüber dem Medium The Touchline wie folgt:

Wahre Stärke auf dem Platz: „Es istnatürlich, dass es um Giganten wie Manchester City immer Gerüchte und Aufregung gibt. Wir warten auf das endgültige Ergebnis des Verfahrens“; Enriques Wunsch:

„Ich hoffe, dass für sie alles gut ausgeht. Denn ihre Ergebnisse auf dem grünen Rasen sind beeindruckend und jeder Sieg, den das Team errungen hat, ist absolut verdient.“ „Wir sind nicht da, wo wir sein sollten, aber es gibt keinen Grund zur Sorge“

In einem Interview mit der offiziellen UEFA-Website sprach Luis Enrique über die Probleme des Pariser Klubs in der heimischen Liga und die Vorbereitung auf die bevorstehende Herausforderung:

Vollständiger Kader:

„Dass alle Spieler einsatzbereit sind, ist ein großer Vorteil für einen Trainer. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um unsere Stärke zu testen, und wir wollen zeigen, auf welchem Niveau wir spielen können“; Schwieriger Start in die Ligue 1:

Die Pariser belegen nach 6 Spieltagen in der französischen Meisterschaft mit 11 Punkten nur den 6. Tabellenplatz. Der Trainer erklärte dazu: „Wir haben nicht schlecht in die Saison gestartet, aber unsere Ergebnisse entsprechen nicht unserem Anspruch. Wir sind in der heimischen Liga nicht auf dem gewohnten Spitzenplatz. Aber ich mache mir darüber überhaupt keine Sorgen“, sagte er; Duell gegen einen der Stärksten Europas:

Enrique räumte ein, dass das Auswärtsspiel in Manchester für jedes Team schwierig sei: „Hier zu spielen war noch nie einfach. Wir sind zu Gast bei einem der stärksten Klubs des Kontinents und sind bereit zu beweisen, wie wir in schwierigen Situationen kämpfen können.“ In der reformierten

Champions League ist jeder Punkt für beide Teams Gold wert, und die Fans erwartet ein taktisch geprägtes und intensives nächtliches Duell. ikkala jamoa uchun ham har bir ochko oltinga teng bo‘lib, muxlislarni tungi vaqtda taktik va shiddatli qarama-qarshilik kutmoqda.