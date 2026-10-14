Luis Enrique spricht über die 115 Anklagen gegen Manchester City und das heutige Spitzenspiel

·78·Sport
Luis Enrique spricht über die 115 Anklagen gegen Manchester City und das heutige Spitzenspiel

Vor dem zentralen Duell im Rahmen des 2. Spieltags der Ligaphase der UEFA Champions League äußerte sich der Trainer des französischen Klubs Paris Saint-Germain Cheftrainer Luis Enrique zu den gegen seinen GegnerManchester City

erhobenen Finanzvorwürfen sowie zur aktuellen Verfassung seines eigenen Teams. Der spanische Coach verteidigte die Leistungen des Gegners auf dem Platz und wünschte sich eine positive Lösung des Rechtsstreits. Das mit Spannung erwartete Aufeinandertreffen der beiden europäischen Giganten beginnt heute, am 14. Oktober, um 23:59 Uhr nach Taschkenter Zeit.

Enriques überraschende Haltung zu den 115 Anklagen gegen City

Zuvor gab es Berichte, dass Manchester City in 114 von 115 Anklagepunkten wegen Verstößen gegen die Regeln der Premier League sowie gegen die Anforderungen an finanzielle Nachhaltigkeit für schuldig befunden wurde. Der PSG-Coach kommentierte dies gegenüber dem Medium The Touchline wie folgt:

In einem Interview mit der offiziellen UEFA-Website sprach Luis Enrique über die Probleme des Pariser Klubs in der heimischen Liga und die Vorbereitung auf die bevorstehende Herausforderung:

Vollständiger Kader:

  • „Dass alle Spieler einsatzbereit sind, ist ein großer Vorteil für einen Trainer. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um unsere Stärke zu testen, und wir wollen zeigen, auf welchem Niveau wir spielen können“; Schwieriger Start in die Ligue 1:

  • Die Pariser belegen nach 6 Spieltagen in der französischen Meisterschaft mit 11 Punkten nur den 6. Tabellenplatz. Der Trainer erklärte dazu: „Wir haben nicht schlecht in die Saison gestartet, aber unsere Ergebnisse entsprechen nicht unserem Anspruch. Wir sind in der heimischen Liga nicht auf dem gewohnten Spitzenplatz. Aber ich mache mir darüber überhaupt keine Sorgen“, sagte er; Duell gegen einen der Stärksten Europas:

  • Enrique räumte ein, dass das Auswärtsspiel in Manchester für jedes Team schwierig sei: „Hier zu spielen war noch nie einfach. Wir sind zu Gast bei einem der stärksten Klubs des Kontinents und sind bereit zu beweisen, wie wir in schwierigen Situationen kämpfen können.“ In der reformierten

Champions League ist jeder Punkt für beide Teams Gold wert, und die Fans erwartet ein taktisch geprägtes und intensives nächtliches Duell. ikkala jamoa uchun ham har bir ochko oltinga teng bo‘lib, muxlislarni tungi vaqtda taktik va shiddatli qarama-qarshilik kutmoqda.

PSGManchester CityLuis EnriqueChampions LeagueFußball
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

City Xtra schlägt Alarm: Warum ist die Zukunft von Husanov bei Manchester City in Gefahr?City Xtra schlägt Alarm: Warum ist die Zukunft von Husanov bei Manchester City in Gefahr?5 Oktober 07:42Manchester City wegen Finanzverstößen schuldig gesprochen: Drohen 25 Punkte Abzug pro Saison?Manchester City wegen Finanzverstößen schuldig gesprochen: Drohen 25 Punkte Abzug pro Saison?29 September 20:57Torres wird zum neuen Helden bei PSG: Hattrick und erste CL-AuszeichnungTorres wird zum neuen Helden bei PSG: Hattrick und erste CL-Auszeichnung11 September 23:53Mourinhos unerwartete Entscheidung: Er vertraut auf Vinícius in der Champions LeagueMourinhos unerwartete Entscheidung: Er vertraut auf Vinícius in der Champions LeagueHeute 10:17„Er wird 1000 Tore schießen!“: Carragher mit sensationeller Aussage nach Haalands jüngster Leistung„Er wird 1000 Tore schießen!“: Carragher mit sensationeller Aussage nach Haalands jüngster Leistung9 September 21:08Der Manchester City-Spieler, der Enzo Maresca beeindruckteDer Manchester City-Spieler, der Enzo Maresca beeindruckte9 September 07:37
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Sport nachrichten

Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Nakamura reagiert auf die 200.000-Dollar-Prämie für usbekische Schachspieler
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ehemaliger Scout von Manchester United enthüllt brisantes Geheimnis um Abdukodir Khusanov
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Ronaldos Mutter äußert sich erstmals zum Abschied ihres Sohnes aus der Nationalmannschaft
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
Cristiano Ronaldo erleidet seine höchste Niederlage in Saudi-Arabien
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
„Ständiges Spielen gegen Usbekistan schadet unserem Ruf“ – Persepolis-Trainer
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Manchester City reagiert offiziell auf den Sieg Usbekistans gegen den Iran
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Iranische Presse in Aufruhr: Fabio Cannavaro erteilt taktische Lektion und 7 Spiele ohne Sieg
Ein weiterer Härtetest für das Team von Fabio Cannavaro im November
Ein weiterer Härtetest für das Team von Fabio Cannavaro im November