Wer hat die besten Chancen auf den Sieg in der Champions League? Prognose vor dem 2. Spieltag

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Wer hat die besten Chancen auf den Sieg in der Champions League? Prognose vor dem 2. Spieltag

Das weltweit führende Unternehmen für Sportstatistik und -analyse, Opta , hat die Namen der Top-Favoriten auf den Titel in der aktuellen Saison der UEFA Champions League bekannt gegeben. Laut der Prognose, die auf künstlicher Intelligenz und Tausenden von Simulationen basiert, hat der Finalist der letzten Saison die besten Chancen, den prestigeträchtigsten europäischen Vereinswettbewerb zu gewinnen.

In den Top 3 des Rankings finden sich deutsche und englische Spitzenklubs, wobei die Prozentzahlen auf einen harten Kampf hindeuten.

Die Top-3-Favoriten: Wer sind die Anwärter und wie stehen ihre Chancen?

Laut den Daten des Opta-Supercomputers:

  • Arsenal — 21 Prozent: Der Londoner Klub gilt als der Top-Favorit auf den Gewinn des Champions-League-Pokals. Die „Gunners“ führen das Ranking dank ihrer Erfahrung aus dem Vorjahr und ihres starken Kaders an;

  • Manchester City— 18 Prozent: Auf dem zweiten Platz liegt ein weiterer Vertreter aus England, die konstant spielenden „Citizens“;

  • Bayern München — 17 Prozent: Der Gigant aus München komplettiert das Trio und wird als ernsthafter Konkurrent der englischen Teams im Titelrennen eingeschätzt.

Spiele des 2. Spieltags: Welche Partien stehen heute und morgen an?

Heute, am 13. Oktober, startet der nächste 2. Spieltag der Ligaphase der Champions League:

  • Arsenal — Lille: Die Londoner, die als Favoriten gelten, empfangen um 00:00 Uhr den französischen Klub Lille in ihrem Stadion;

  • Viking — Bayern München: Die Münchner bestreiten ihr Auswärtsspiel gegen Viking in Norwegen ebenfalls um 00:00 Uhr;

  • Manchester City— PSG: Dieses Topspiel des Spieltags findet morgen, am 14. Oktober, im Etihad Stadium in Manchester statt.

Die Opta-Analysten betonen, dass die Ergebnisse jedes Spieltags der Ligaphase einen direkten Einfluss auf die finalen Wahrscheinlichkeiten und die Chancen der Teams auf das Erreichen der K.-o.-Runde haben.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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