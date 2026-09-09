Mbappé: „Ich möchte mit Real Madrid die Champions League gewinnen“

·12·Sport
Mbappé: „Ich möchte mit Real Madrid die Champions League gewinnen“

„Real Madrid“ besiegte Inter in der neuen Champions-League-Saison mit 2:1. Im Kader der Madrilenen Kylian Mbappé traf ebenfalls. Nach dem Spiel äußerte sich der französische Stürmer zu den Zielen der Mannschaft für die Saison und zu individuellen Auszeichnungen.

Mbappé sagte, dass Real Madrid in dieser Saison mehr als je zuvor als geschlossene Einheit auftreten müsse.

„Wir wollen in dieser Saison als echtes Team spielen und etwas Besonderes erreichen. Die letzte Saison war schwierig. Ich hoffe, dass wir in dieser Saison als Mannschaft kämpfen“, sagte Mbappé.

Der französische Fußballer betonte zudem, dass ihm Mannschaftstitel wichtiger seien als individuelle Auszeichnungen. Er sagte, er wolle lieber die Champions League mit Real Madrid gewinnen, als den Ballon d'Or zu erhalten.

„Ich möchte lieber die Champions League mit Real Madrid gewinnen als den Ballon d'Or“, sagte der Stürmer.

Bereits vor dem Spiel gegen Inter hatte Mbappé erklärt, dass sein Hauptaugenmerk auf dem mannschaftlichen Erfolg liege. Er betonte, dass sein Hauptziel bei Real Madrid darin bestehe, dem Team dabei zu helfen, Spiele zu gewinnen und Trophäen zu sammeln.

Real MadridInterЧемпионлар лигиКилиан МбаппеФутболОлтин тўпМадрид
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Spannende Duelle im englischen Ligapokal: Newcastle sichert sich den Sieg in den letzten MinutenSpannende Duelle im englischen Ligapokal: Newcastle sichert sich den Sieg in den letzten MinutenHeute, 07:57Der Manchester City-Spieler, der Enzo Maresca beeindruckteDer Manchester City-Spieler, der Enzo Maresca beeindruckteHeute, 07:37Inter schreibt trotz Niederlage Geschichte: Absoluter Rekord gegen Real Madrid aufgestelltInter schreibt trotz Niederlage Geschichte: Absoluter Rekord gegen Real Madrid aufgestelltHeute, 07:30Ernste Probleme bei City: Maresca erklärt den Fehler von DonnarummaErnste Probleme bei City: Maresca erklärt den Fehler von DonnarummaHeute, 07:12Kann Man Utd zum CL-Auftakt straucheln? Usbekischer Legionär gegen den englischen Giganten!Kann Man Utd zum CL-Auftakt straucheln? Usbekischer Legionär gegen den englischen Giganten!Heute, 07:04Yamal enthüllt die goldene Regel des modernen Fußballs: „Ohne das verliert man!“Yamal enthüllt die goldene Regel des modernen Fußballs: „Ohne das verliert man!“Heute, 06:54
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Islom Ismoilov äußert sich nach Neftchis beschämender Niederlage in Qarshi
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
Ronaldo sagte „Trinkt Wasser“ – Coca-Cola verlor 4 Milliarden Dollar
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
„Die Debatte ist beendet, Ronaldo hat gewonnen!“ Piers Morgan äußert sich scharf nach Messis Rücktritt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Glanzleistung auf neuer Position: Behruz Karimov begeistert bei Lugano
Glanzleistung auf neuer Position: Behruz Karimov begeistert bei Lugano
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Ruziqul Berdiyev äußert sich nach dem 6:2-Kantersieg gegen Neftchi
Ruziqul Berdiyev äußert sich nach dem 6:2-Kantersieg gegen Neftchi