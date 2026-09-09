Mbappé: „Ich möchte mit Real Madrid die Champions League gewinnen“

„Real Madrid“ besiegte Inter in der neuen Champions-League-Saison mit 2:1. Im Kader der Madrilenen Kylian Mbappé traf ebenfalls. Nach dem Spiel äußerte sich der französische Stürmer zu den Zielen der Mannschaft für die Saison und zu individuellen Auszeichnungen.

Mbappé sagte, dass Real Madrid in dieser Saison mehr als je zuvor als geschlossene Einheit auftreten müsse.

„Wir wollen in dieser Saison als echtes Team spielen und etwas Besonderes erreichen. Die letzte Saison war schwierig. Ich hoffe, dass wir in dieser Saison als Mannschaft kämpfen“, sagte Mbappé.

Der französische Fußballer betonte zudem, dass ihm Mannschaftstitel wichtiger seien als individuelle Auszeichnungen. Er sagte, er wolle lieber die Champions League mit Real Madrid gewinnen, als den Ballon d'Or zu erhalten.

„Ich möchte lieber die Champions League mit Real Madrid gewinnen als den Ballon d'Or“, sagte der Stürmer.

Bereits vor dem Spiel gegen Inter hatte Mbappé erklärt, dass sein Hauptaugenmerk auf dem mannschaftlichen Erfolg liege. Er betonte, dass sein Hauptziel bei Real Madrid darin bestehe, dem Team dabei zu helfen, Spiele zu gewinnen und Trophäen zu sammeln.