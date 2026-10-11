Luka Modrić enthüllt seine Zeit bei Milan und das Geheimnis seiner einzigartigen sportlichen Langlebigkeit

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Luka Modrić enthüllt seine Zeit bei Milan und das Geheimnis seiner einzigartigen sportlichen Langlebigkeit

Eine lebende Legende des Weltfußballs und Gewinner des Ballon d'Or, Luka Modrić, spielt selbst mit 41 Jahren weiterhin auf höchstem Niveau in einer der stärksten Ligen Europas. Nach glorreichen Jahren bei Real Madrid setzt der kroatische Mittelfeldspieler seine Karriere nun beim italienischen Traditionsverein AC Milan fort und teilt nun die Essenz einer so langen und produktiven Laufbahn.

Pianetamilan.it In einem Interview mit sprach der erfahrene Spielmacher offen über die innere Kraft, die ihn täglich zum Training und zu neuen Siegen antreibt.

Modrićs Bekenntnis: „Der Geschmack des Sieges und die 24-Stunden-Liebe zum Beruf“

Modrić betont, dass hinter seiner sportlichen Ausdauer und Beständigkeit kein magisches Rezept steckt, sondern grenzenlose Leidenschaft:

  • Der unersättliche Siegeswille: „Ich sage immer: Wenn man einmal den Geschmack des Sieges erlebt hat, möchte man dieses Gefühl immer wieder erleben. Genau das treibt mich an“, sagt Modrić;

  • Kein magisches Geheimnis: „Man fragt mich oft, was das Geheimnis ist, aber es gibt keines. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man liebt, was man tut, und alles gibt“;

  • Fußball atmen: Der kroatische Star betonte, dass er fast 24 Stunden am Tag seinem Beruf, dem Fußball, widmet: „Ich lebe fast 24 Stunden am Tag für meinen Beruf. Das gibt mir die Kraft, weiter nach Siegen zu streben und den Kampf fortzusetzen“.

Angeborener Wettbewerbsgeist: Ist das Alter nur eine Zahl?

Während viele seiner Altersgenossen ihre Fußballschuhe bereits an den Nagel gehängt haben oder ins Trainergeschäft gewechselt sind, kämpft Modrić in der italienischen Serie A weiterhin hart um einen Stammplatz:

  • Freude am Wettbewerb: „Weil ich ein sehr ehrgeiziger Mensch bin und es liebe, mich immer mit anderen zu messen“, fügte er hinzu;

  • Ein neues Kapitel bei Milan: Nach sechs Champions-League-Titeln und Dutzenden Trophäen in Madrid bleibt Luka auch im Trikot der „Rossoneri“ nicht nur ein erfahrener Mentor, sondern eine treibende Kraft auf dem Platz.

Luka Modrićs hingebungsvolle Einstellung zum Sport beweist einmal mehr, dass Altersgrenzen in der modernen Sportwelt nur eine psychologische Barriere sind.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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