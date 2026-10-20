Unerwartete Probleme bei ManUtd: 8 Ausfälle vor dem Spiel gegen Como

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Unerwartete Probleme bei ManUtd: 8 Ausfälle vor dem Spiel gegen Como

Kurz vor den entscheidenden Spielen der UEFA Champions League Manchester Unitedsteht vor einem ernsthaften Problem. Beim offiziellen Training vor dem Auswärtsspiel gegen das italienische Team Como fehlten gleich acht Stammspieler der Mancunians.

Wie die renommierte britische Zeitung Mirror berichtet, sorgt das Fehlen der Stars Marcus Rashford und Abwehrchef Lisandro Martínez bei Trainerstab und Fans für große Sorgen.

Leistungsträger fallen aus: Was ist mit Rashford und Martínez?

Zu den fehlenden Leistungsträgern gibt es folgende Details:

  • Lisandro Martínez: Der argentinische Verteidiger zog sich im harten Spiel gegen Leeds eine Oberschenkelverletzung zu und ist noch nicht wieder einsatzbereit;

  • Marcus Rashford: Der Offensivstar von ManUtd klagt über Schmerzen im selben Bereich – der Oberschenkelmuskulatur – und wurde zur Vorsicht vom Training freigestellt.

Sperren und weitere Spieler im Lazarett

Der Kader der „Old Trafford“-Elf ist durch weitere wichtige Ausfälle ausgedünnt:

  • Leny Yoro trainiert individuell: Da er im vorherigen Spiel gegen Atlético die Rote Karte sah, verpasst der junge französische Verteidiger das Spiel gegen Como ohnehin, weshalb er derzeit ein individuelles Programm absolviert;

  • Mainoo, Shaw und Heaven fehlen: Drei weitere Teammitglieder – Kobbie Mainoo, Luke Shaw und Habeeb Ogunneye – nahmen ebenfalls nicht am Mannschaftstraining teil;

  • Šeško und Dorgu in der Reha: Stürmer Benjamin Šeško kuriert eine Rippenverletzung aus, während Patrick Dorgu nach einer Sehnenverletzung aus dem Länderspieleinsatz im Reha-Prozess steckt.

Wann fällt die endgültige Entscheidung?

Der Cheftrainer und der medizinische Stab von Manchester werden erst kurz vor dem Abflug nach einer abschließenden medizinischen Untersuchung entscheiden, welche Spieler die Reise nach Italien antreten und einsatzbereit sind.

Solch massive Ausfälle vor einem wichtigen Champions-League-Spiel könnten die Taktik und den Matchplan vonManchester Unitedfür die Italien-Reise komplett verändern.

Manchester UnitedChampions LeagueMarcus RashfordLisandro MartínezFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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