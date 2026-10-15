Panathinaikos gegen Borac Banja Luka: Aufstellungen und Live-Ticker

64 Panathinaikos bekommt eine Ecke.

61 Es sieht so aus, als hätte Luka Juričić (Borac Banja Luka) glatt Rot für ein grobes Foul gesehen. Bence Csonka lässt sich das auf dem Platz nicht gefallen und pfeift das Foul ab.

58 Die Spieler von Panathinaikos konnten den Eckball nicht im Tor unterbringen, und der Verteidiger klärte den Ball.

57 Panathinaikos führte einen Eckstoß aus, aber dank einer starken Abwehraktion wurde die Torchance zunichte gemacht. Der Ball ging ins Aus und es gab erneut Eckball. Panathinaikos hat die nächste Chance, vor dem gegnerischen Tor für Gefahr zu sorgen.

56 Panathinaikos konnte einen Freistoß aus mittlerer Distanz nicht nutzen, da Mladen Jurkas (Borac Banja Luka) hochstieg und den Ball abblockte.

53 Was für eine Chance! Etienne Camara (Panathinaikos) kam nach Ballannahme nahe der Strafraumgrenze in eine aussichtsreiche Position. Sein Schuss ging über die Latte. Der Ball ging ins Aus und Borac Banja Luka setzt das Spiel mit einem Abstoß fort.

51 Sinişa Saničanin (Borac Banja Luka) kontrolliert eine lange Flanke ins Zentrum des Strafraums, aber sein Kopfball geht knapp am rechten Pfosten vorbei. Der Ball geht ins Toraus und der Panathinaikos-Torhüter führt den Abstoß aus.

50 Grobes Foul von Georgios Kyriakopoulos (Panathinaikos). Der Schiedsrichter pfeift das Foul.

47 Der Linienrichter hat die Fahne gehoben, da einer der Spieler von Borac Banja Luka im Abseits stand.

46 Die zweite Halbzeit hat gerade begonnen.

45+3 Eine gute Abwehraktion bedeutet, dass der Eckball für Panathinaikos folgenlos bleibt.

45+4 Die erste Halbzeit des heutigen Spiels ist zu Ende gegangen.

45+1 Panathinaikos bringt den Eckball in die Mitte, aber die Flanke war zu stark und der Ball ging ins Aus.

45 4 Minuten Nachspielzeit.

43 Dank einer hervorragenden Defensivaktion brachte der Eckstoß von Panathinaikos nichts ein.

40 Santino Andino (Panathinaikos) begeht ein Foul, und Bence Csonka pfeift das Spiel ab.

39 Etienne Camara (Panathinaikos) zieht wuchtig ab, aber ein Verteidiger blockt den Ball ab.

37 Cyriel Dessers (Panathinaikos) kommt an den Ball, aber sein Kopfball aus kurzer Distanz geht über die Latte. Der Ball geht ins Toraus, und Borac Banja Luka führt den Abstoß aus.

35 Panathinaikos führt den Eckball kurz aus, anstatt in den Strafraum zu flanken.

34 Davide Calabria (Panathinaikos) nimmt den Ball nahe der Strafraumgrenze an, aber sein Schuss wird geblockt. Der Ball geht ins Aus. Panathinaikos hat die Chance nach einer Ecke.

32 Kings Kangwa (Panathinaikos) schraubt sich im Strafraum höher als die Verteidiger und köpft den Ball stark aufs Tor, aber der Torwart hat Glück — der Ball geht über die Latte. Der Ball ist im Aus, Borac Banja Luka führt den Abstoß aus.

29 Amer Hiroš (Borac Banja Luka) strapazierte die Geduld von Schiedsrichter Bence Csonka und sah Gelb für sein früheres taktisches Foul.

28 Kings Kangwa (Panathinaikos) zieht wuchtig ab, aber ein Verteidiger blockt den Ball ab.

24 Azzedine Ounahi (Panathinaikos) zieht wuchtig von außerhalb des Strafraums ab undvisiert das untere rechte Eck an, aber Mladen Jurkas verhindert mit einer Glanzparade das Tor.

22 Die Spieler von Borac Banja Luka kontrollieren den Ball und spielen sich kurze Pässe zu. Sie warten darauf, dass sich Lücken in der Abwehr auftun.

21 Cyriel Dessers (Panathinaikos) wird vom Linienrichter im Abseits gesehen, und obwohl es sehr knapp war, scheint es die richtige Entscheidung zu sein.

20 Cyriel Dessers (Panathinaikos) stand nach einem Zuspiel im klaren Abseits, und der Linienrichter hob die Fahne.

17 Der Schuss von Stefan Savić (Borac Banja Luka) war nicht platziert genug, und Iñaki Peña pariert problemlos.

15 Panathinaikos kombiniert sich schön durch eine Passstafette, um neue Angriffsoptionen zu kreieren.

14 Bart Meijers (Borac Banja Luka) sieht die Gelbe Karte. Er muss vorsichtiger sein, denn ein weiteres Foul dieser Art könnte eine Rote Karte nach sich ziehen.

14 Das gibt die Gelbe Karte für einen der Spieler. Verwarnt wurde Sebastian Herrera (Borac Banja Luka).

13 Kings Kangwa (Panathinaikos) begeht ein Foul, der Schiedsrichter pfeift. Borac Banja Luka bekommt einen Freistoß, aber die Position ist nicht optimal für einen direkten Torschuss.

10 Bart Meijers (Borac Banja Luka) sieht die Gelbe Karte. Er muss vorsichtiger sein, denn ein weiteres Foul dieser Art könnte eine Rote Karte nach sich ziehen.

10 Tor! Cyriel Dessers (Panathinaikos) verwandelt den Elfmeter souverän unten rechts ins Eck, Torhüter Mladen Jurkas hat keine Abwehrchance!

10 Cyriel Dessers (Panathinaikos) übernimmt die Verantwortung und legt sich den Ball schon zurecht.

8 VAR-Entscheidung da: Elfmeter für Panathinaikos! Bart Meijers (Borac Banja Luka) wird für ein Foul an seinem Gegenspieler verwarnt. Bence Csonka hatte eine einfache Entscheidung zu treffen.

8 VAR-Entscheidung: ELFMETER für Panathinaikos!

8 Trotz der Proteste der Panathinaikos-Spieler, die einen Elfmeter fordern, läuft das Spiel weiter. Halt! Schiedsrichter Bence Csonka hat das Spiel gerade unterbrochen und wird sich diese Szene per VAR ansehen! Mal sehen, was passiert.

8 Die Panathinaikos-Spieler fordern einen Elfmeter, aber der Schiedsrichter ist der Meinung, dass es in dieser Situation kein Foul gab, und das Spiel läuft weiter!

7 Der Standard von Panathinaikos wird von einem der Verteidiger problemlos geklärt.

6 Panathinaikos-Spieler jubeln, da der Schiedsrichter nach VAR-Überprüfung auf ELFMETER entscheidet! Bence Csonka sieht Gelb für ein grobes Foul an Sebastian Herrera (Borac Banja Luka).

6 Vicente Taborda (Panathinaikos) vergibt den Elfmeter, sein Schuss flach in die linke Ecke wird gehalten. Mladen Jurkas ahnt die Ecke und pariert stark mit einer Flugabwehr. Panathinaikos erhält eine Ecke.

6 Die Panathinaikos-Spieler jubeln, denn nach VAR-Überprüfung gibt der Schiedsrichter ELFMETER!

6 Vicente Taborda (Panathinaikos) geht zum Elfmeterpunkt.

5 Schiedsrichter Bence Csonka zeigt das VAR-Zeichen und möchte prüfen, ob es einen Elfmeter für Borac Banja Luka geben muss. Mal sehen, was passiert!

4 Cyriel Dessers (Panathinaikos) dringt in den Strafraum ein und geht nach einem Zweikampf zu Boden, aber der Schiedsrichter winkt ab, kein Elfmeter!

3 Kings Kangwa (Panathinaikos) versuchte es aus mittlerer Distanz mit einem Freistoß, aber der Ball ging nur wenige Zoll über die Latte. Der Ball ging ins Aus, und Borac Banja Luka führt den Abstoß aus.

2 Panathinaikos bekommt einen Freistoß in der Nähe der Seitenlinie und die Spieler bewegen sich für die erwartete Flanke in den Strafraum.

1 Das Spiel hat gerade erst begonnen.

21:46 Das Spiel wird von Borac Banja Luka angestoßen.

21:45 Das heutige Spiel wird von Bence Csonka geleitet.

21:45 Die Startaufstellungen beider Mannschaften wurden bereits bekannt gegeben und können in den Spieldetails eingesehen werden.