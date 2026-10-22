Borac Banja Luka – KuPS: Aufstellungen und Live-Ticker

66 Auswechslung. Petteri Pennanen (KuPS) kommt für Saibou Touré.

65 Miika Nuutinen hat sich entschieden, Gustav Engvall auszuwechseln und dafür Jaime José Moreno Ciorciari (KuPS) gebracht.

65 Ante Roguljić (Borac Banja Luka) zieht von außerhalb des Strafraums ab und zielt auf die untere linke Ecke, aber Johannes Kreidl pariert glänzend und verhindert das Tor.

63 Bob Armah (KuPS) hielt seinen Gegenspieler offensichtlich zurück, um ihn am Ballbesitz zu hindern, und der Schiedsrichter unterbrach sofort das Spiel.

60 Miika Nuutinen entscheidet sich für einen Wechsel. Bob Armah (KuPS) kommt für Aiman ​​Aiki ins Spiel.

60 Niilo Kuukasjärvi verlässt den Platz, für ihn kommt Jorginho (KuPS).

59 KuPS zeigte ein tolles Teamspiel mit kurzen Pässen, aber ein ungenauer Pass führte zum Ballverlust.

56 Der Schiedsrichter und sein Assistent zeigten auf die Eckfahne. Borac Banja Luka hat die Möglichkeit, eine gefährliche Chance vor dem gegnerischen Tor zu kreieren.

54 KuPS bekommt einen Eckstoß zugesprochen.

54 Julius Eskelinen (KuPS) schlägt fassungslos die Hände über dem Kopf zusammen, nachdem er eine riesige Chance vergeben hat! Er nahm den Ball nach einem Standard an, kontrollierte ihn mit der ersten Ballberührung hervorragend und zog aus mittlerer Distanz wuchtig in die linke Ecke ab, doch Mladen Jurkas parierte glänzend.

50 Tor! Matej Deket (Borac Banja Luka) setzt sich gegen seine Gegenspieler durch und zieht aus der Distanz sehenswert ins untere rechte Eck ab. Johannes Kreidl ist machtlos. Spielstand 2:0.

49 Ivar Orri Kristjansson pfeift und Aiman Aiki (KuPS) wird wegen eines Stürmerfouls bestraft. Der Schiedsrichter hat die richtige Entscheidung getroffen.

46 Die zweite Halbzeit hat begonnen.

45+3 Ivar Orri Kristjansson pfeift die erste Halbzeit ab.

45+2 Der Linienrichter hat die Fahne gehoben. Miloš Jojić (Borac Banja Luka) stand im Abseits.

45 2 Minuten Nachspielzeit.

42 Aiman Aiki (KuPS) versuchte, die Flanke zu verwerten, aber sein gefährlicher Kopfball aus Strafraumnahdistanz auf die Mitte des Tores wurde von Mladen Jurkas pariert. Dieser Schuss bereierte dem Torhüter keine großen Mühen.

39 Ivar Orri Kristjansson pfeift, Braima Magassa (KuPS) wird wegen eines Fouls verwarnt.

36 KuPS führte eine Ecke aus, aber eine starke Defensivleistung vereitelte die Chance.

34 Miloš Jojić (Borac Banja Luka) bereitet eine gefährliche Ecke in den Strafraum vor.

33 Der Schiedsrichter und seine Assistenten zeigen auf Eckstoß zugunsten von Borac Banja Luka.

32 Stefan Savic (Borac Banja Luka) startete einen Alleingang, aber ein Gegenspieler stoppte ihn und verhinderte so eine gefährliche Situation.

32 Saikou Touray (KuPS) versuchte eine Chance zu kreieren, aber seine Flanke war zu stark.

29 Stefan Savic (Borac Banja Luka) nimmt den Ball im freien Raum an und zieht aus der Distanz ab, der Ball wird abgefälscht und schlägt unhaltbar für Torhüter Johannes Kreidl im Netz ein! 1:0.

28 Ivar Orri Kristjansson pfeift ab, da Tommy Yuri (KuPS) ein Foul an seinem Gegenspieler begangen hat.

25 Miloš Jojić (Borac Banja Luka) führt den Eckstoß aus.

25 Borac Banja Luka hatte nach einer Ecke eine Torchance, aber der Verteidiger klärte den Ball.

24 Sebastián Herrera (Borac Banja Luka) kam im Strafraum an den Ball und zog wuchtig ab in Richtung linker Ecke. Das war ein großartiger Versuch, aber Johannes Kreidl zeigte eine noch bessere Parade und lenkte den Ball am Pfosten vorbei.

23 Die Gesamtzahl der Torschüsse beträgt 11:5.

21 KuPS zeigt ein brillantes Mannschaftsspiel. Sie passen sich den Ball wunderschön zu. Exzellente Teamarbeit.

18 Ivar Orri Kristjansson zeigt Luka Juricic (Borac Banja Luka) Gelb für ein grobes Foul.

17 Akseli Puukko (KuPS) lässt seinen Gegenspieler stehen und zieht wuchtig aus der Distanz ab. Mladen Jurkas sieht den Ball spät, kann ihn aber noch um den linken unteren Pfosten lenken.

14 Stefan Savic (Borac Banja Luka) versucht, den Eckball auf den Kopf eines Mitspielers zu bringen.

13 Stefan Savić (Borac Banja Luka) schlägt einen langen Pass, aber die Kraft reichte nicht, um seine Mitspieler zu erreichen, und ein Verteidiger fängt ihn ab.

11 Aiman Aiki (КуПС) hatte eine tolle Chance im Fünfmeterraum, schoss flach auf die Mitte des Tors, aber Mladen Юркас verhinderte mit einer glänzenden Parade das Tor.

9 Lange Bälle, Kurzpässe und ein bis zwei Ballkontakte. Borac Banja Luka zeigt ein starkes Kombinationsspiel, kontrolliert den Ball und passt ihn präzise von einem Spieler zum anderen. Die Gegner tun sich im Moment sehr schwer, den Ball zu erobern.

6 Borac Banja Luka holt eine Ecke heraus. Sie schicken viele Spieler in den Strafraum.

6 Amer Hiroš (Borac Banja Luka) zieht wuchtig aufs Tor ab, aber ein Verteidiger blockt den Ball ab.

4 Dank einer glänzenden Blockade des Verteidigers brachte der Eckball von Borac Banja Luka nichts ein.

3 Der Ball ist im Aus. Borac Banja Luka führt einen Eckstoß aus.

1 Die erste Halbzeit hat gerade erst begonnen.

00:01 Endlich betreten die Spieler den Rasen! Borac Banja Luka stößt die Partie an.

00:00 Das heutige Spiel wird von Ívar Örn Kristjánsson geleitet.

00:00 Die Startaufstellungen beider Teams wurden bereits bekannt gegeben und können in den Spieldetails eingesehen werden.