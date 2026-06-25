Inter-Verteidiger Stefan de Vrij vor überrasgendem Wechsel in die griechische Liga

Stefan de Vrij, der erfahrene Verteidiger von Inter Mailand und der niederländischen Nationalmannschaft, steht vor einer unerwarteten Wendung in seiner Karriere. Der 34-jährige Spieler, der derzeit vereinslos ist, befindet sich in der Endphase der Verhandlungen über einen Wechsel zum griechischen Club Panathinaikos. Diese Entscheidung des Verteidigers, der acht Jahre lang auf hohem Niveau in der Serie A spielte, kam für viele überraschend. Dies berichtet Goal.com berichtet es.

Laut dem Eindhovens Dagblad ist Stefan de Vrij, ein Produkt der Feyenoord-Akademie, bereit, in der griechischen Hauptstadt Athen ein neues Abenteuer zu beginnen. Er hat enorme Erfahrung gesammelt und bestritt in der italienischen Liga insgesamt über 300 Spiele für Lazio und Inter. Derzeit einigen sich die Parteien auf die letzten Details des Vertrages, und eine offizielle Bekanntgabe wird in Kürze erwartet.

Panathinaikos beendete die letzte Saison erfolglos auf dem vierten Platz der griechischen Super League. Die Vereinsführung, die 20 Punkte hinter dem Meister AEK zurückblieb, beschloss, den Kader grundlegend zu reformieren. Der Transfer des erfahrenen Verteidigers im Rahmen dieser Reformen zeigt, dass die Ambitionen des Teams ernsthaft sind.

Neuer Trainer und Kaderveränderungen

Nach den misslungenen Ergebnissen des Clubs wurde der ehemalige Liverpool-Trainer Rafael Benitez entlassen. Sein Nachfolger wurde der 38-jährige dänische Spezialist Jacob Neestrup, der für seine erfolgreiche Karriere beim FC Copenhagen bekannt ist. Laut Goal.com beabsichtigt der junge Trainer, die Verteidigungslinie um einen Anführer wie Stefan de Vrij aufzubauen, der in der Elite des europäischen Fußballs gespielt hat.

In Athen wird der niederländische Fußballer von bekannten Gesichtern empfangen. Er wird bei Panathinaikos zusammen mit seinem Landsmann Tonny Vilhena und Cyriel Dessers spielen, der in der letzten Saison eine effektive Leistung zeigte. Dieser Faktor wird Stefan de Vrij zweifellos helfen, sich schneller an das neue Team und die Umgebung anzupassen.

Stefan de Vrij konnte während seiner Zeit bei Inter eine beeindruckende Sammlung an Titeln vorweisen. Mit den Nerazzurri gewann er dreimal die italienische Meisterschaft, dreimal den italienischen Pokal und dreimal den nationalen Supercup. Diese Siegermentalität wird für Panathinaikos, die seit 2010 keinen Titel mehr gewonnen haben, als sehr wichtig erachtet.

Der Spieler bereitet sich derzeit auf die medizinische Untersuchung und die Teilnahme am Trainingslager der Mannschaft in den Niederlanden vor. Interessanterweise planen die Griechen im Rahmen ihres Lagers ein Freundschaftsspiel gegen Ajax Amsterdam. Für den Verteidiger, der die letzte Weltmeisterschaft verpasste, wird dieser Transfer als Neustart erwartet.