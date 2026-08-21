Alle Ergebnisse der Conference-League-Play-offs

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Alle Ergebnisse der Conference-League-Play-offs

Die Hinspiele der letzten Qualifikationsrunde (Play-offs) um den Einzug in die Ligaphase der UEFA Conference League 2026/27 sind beendet. Der usbekische junge Verteidiger Behruz Karimov feierte mit dem Schweizer Klub Lugano, für den er spielt, einen wichtigen Sieg, während mehrere europäische Topklubs auswärts erfolgreich waren.

Luganos wichtiger Sieg und die Auswärtserfolge der Topklubs

Lugano besiegte Maccabi Tel Aviv zu Hause mit 2:1 und machte damit einen wichtigen Schritt in Richtung Ligaphase. Der usbekische Legionär Behruz Karimov wird in den Kader für den Europapokal aufgenommen, falls die Mannschaft die Ligaphase erreicht.

Auch Monaco, Ajax und Qarabağ aus Aserbaidschan kehrten mit Auswärtssiegen zurück, während Atalanta und Brighton überraschend nur torlose Unentschieden erreichten.

UECL. 4. Qualifikationsrunde, alle Ergebnisse der Hinspiele (20. August)

Spiel

Ergebnis

Spiel

Ergebnis

Lugano — Maccabi Tel Aviv

2:1

Tromsø — Brighton

0:0

Sion — Ajax

2:4

Atalanta — Hapoel Tel Aviv

0:0

Górnik Zabrze — Monaco

2:3

Inter Turku — Kopenhagen

0:0

Twente — Qarabağ

0:1

Gent — Hibernian

0:0

Motherwell — Freiburg

1:3

Braga — Austria Wien

2:0

Getafe — Partizan

3:1

Midtjylland — Rijeka

2:0

Rangers — Jablonec

1:0

Nordsjælland — St. Gallen

1:0

Víkingur — Borac Banja Luka

1:3

Lincoln — Larne

0:2

Panathinaikos — Hradec Králové

2:2

Hajduk — Raków

2:2

Hearts — Rapid SK

2:2

Drita — Inter Escaldes

2:2

PAOK — Brann

1:1

Klaksvík — FK Riga

0:0

Dinamo City — Pafos

1:1

Shamrock Rovers — KuPS

1:1

Wann finden die Rückspiele statt?

Die entscheidenden Rückspiele dieser Duelle finden am 27. August statt. Die Sieger qualifizieren sich für die Ligaphase der Conference League 2026/27.

Glauben Sie, dass Lugano mit Behruz Karimov den Vorsprung auch im Auswärtsspiel verteidigen und die Ligaphase erreichen kann?

Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtigen Ergebnisse sofort mit Fußballfans!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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