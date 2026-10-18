Bournemouth – Sunderland: Aufstellungen und Live-Ticker

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Bournemouth – Sunderland: Aufstellungen und Live-Ticker

Das Spiel der englischen Premier League zwischen Bournemouth und Sunderland beginnt am 18. Oktober um 18:00 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.

Startaufstellung Bournemouth: 1. Petrovic D., 12. Adams T., 10. Christie R., 4. Cook L., 9. Evanilson, 5. Hill J., 37. Ryan, 14. Silva A., 15. Smith A., 16. Tavernier M., 3. Truffert A.

Cheftrainer Bournemouth: Rose M.

Startaufstellung Sunderland: 22. Rufs R., 15. Alderete O., 4. Danso K., 32. Hume T., 28. Le Fee E., 17. Mandava R., 20. Mukiele N., 11. Rigg C., 27. Sadiki N., 57. Tuterov T., 34. Xhaka G.

Cheftrainer Sunderland: Le Bris R.

Live-Ticker1-0 LIVE
23
James Hill (Bournemouth) schnappt sich den Abpraller und versucht es aus der Distanz, verzieht aber durch den Verlust des Gleichgewichts deutlich am linken Pfosten vorbei. Abstoß Sunderland.
22
Adrien Truffert (Bournemouth) schlägt eine gefährliche Flanke in den Strafraum, aber die Verteidiger blocken den Ball ab.
20
Marcus Tavernier (Bournemouth) führt einen brillanten Freistoß aus kurzer Distanz aus! Sein Schuss geht knapp über die Latte. Der Ball geht ins Toraus, Abstoß für Sunderland.
17🟥
Kevin Danso (Sunderland) realisiert, dass das Spiel für ihn beendet ist, nachdem er vom Schiedsrichter nach einem Foul an seinem Gegner die Rote Karte gesehen hat!
16
Craig Pawson unterbricht das Spiel wegen eines taktischen Fouls von Lewis Cook (Bournemouth).
15
Sunderland kontrolliert das Spieltempo durch kurze und präzise Pässe.
10
Kevin Danso (Sunderland) findet Platz im Strafraumzentrum und köpft den Ball nach einem hervorragend ausgeführten Freistoß. Sein Kopfball geht knapp vorbei, nur wenige Zentimeter am rechten Pfosten vorbei. Der Ball geht ins Toraus und der Bournemouth-Torwart führt den Abstoß aus.
9
Tyler Adams (Bournemouth) begeht ein Foul, Freistoß. Schiedsrichter Craig Pawson hat die Situation genau beobachtet.
9
Trai Hume (Sunderland) ist hinter die letzte Abwehrreihe gestartet, aber der Schiedsrichter hat das Spiel unterbrochen, nachdem der Linienrichter Abseits angezeigt hatte.
61-0
Tor! Evanilson spielt einen genialen Pass auf Marcus Tavernier (Bournemouth), der den Ball problemlos per Kopf im leeren Tor unterbringt. Spielstand 1:0.
3
Bournemouth konnte den Eckball nicht nutzen, da die gegnerische Abwehr wachsam agierte und die Gefahr bereinigte.
2
Unüberwindbar! Evanilson (Bournemouth) zog aus der Distanz ab und schoss auf das Tor, aber sein Versuch wurde von einem Verteidiger erfolgreich geblockt. Der Ball ging ins Aus und Bournemouth holt eine Ecke heraus.
2
Tyler Adams (Bournemouth) kommt außerhalb des Strafraums an den Abpraller, aber sein Schuss wird von einem Verteidiger geblockt.
1
Die erste Halbzeit hat gerade erst begonnen.
18:01
Evanilson (Bournemouth) versuchte einen Gegenspieler auszuspielen, danach wurde der Ball geklärt.
18:00
Sunderland eröffnet das Spiel.
18:00
Das heutige Spiel wird von Craig Pawson geleitet.
18:00
Die Startaufstellungen beider Teams wurden bekannt gegeben, und Sie können sie in den Spieldetails einsehen.
18:00
Guten Tag, meine Damen und Herren! Herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker, in dem wir Sie über das Geschehen auf dem Platz stets auf dem Laufenden halten.
BournemouthSunderlandPremier LeagueFußballEngland
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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