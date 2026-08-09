Mourinho sagt offen, was Real Madrid fehlt

Real Madrid hat vor der neuen Saison einen weiteren Test gewonnen, doch Jose Mourinho beschäftigt eine andere Frage mehr als das Ergebnis. Nach dem 2:1-Sieg gegen Ferencvaros sprach der portugiesische Trainer über die geringe Kaderbreite und hob Bernardo Silva besonders hervor.

Mourinho zufolge werden Spieler, die nicht an eine einzige Position gebunden sind, in einer Saison mit Verletzungen und einem engen Spielplan entscheidend sein. Bernardo bietet genau diese Vielseitigkeit.

Real Madrid kehrt mit einem Sieg aus Budapest zurück

Die Madrilenen bestritten am 8. August in Budapest ein Testspiel gegen Ferencvaros. Die Partie endete mit einem 2:1-Sieg für Real Madrid.

Mario Rivas eröffnete in der 41. Minute der ersten Halbzeit den Torreigen. Nach der Pause schloss Carlos Espi eine Kombination mit Arda Güler und Federico Valverde zum 2:0 ab. Der ungarische Klub erzielte noch einen Treffer, doch Mourinhos Team brachte den Sieg über die Zeit.

Der Trainer gab zu, dass ihm die Leistung in der ersten Halbzeit besser gefallen hatte. Nach mehreren Wechseln in der zweiten Hälfte ließ die Geschlossenheit im Spiel der Mannschaft nach.

Für Mourinho können solche Fehler in der Saisonvorbereitung jedoch sogar nützlich sein.

Seiner Ansicht nach müssen die Spieler vor Beginn der Pflichtspiele verstehen, wann sie den Ball sicher halten, wann sie auf einen vertikalen Pass verzichten und wie sie eine Partie zu Ende spielen sollen.

Warum ist Bernardo Silva für Mourinho so wichtig?

Im Mittelpunkt der Partie stand einer der Neuzugänge: Bernardo Silva.

Real Madrid gab am 17. Juni offiziell bekannt, den portugiesischen Mittelfeldspieler mit einem Zweijahresvertrag verpflichtet zu haben. Die Vereinbarung läuft bis zum 30. Juni 2028. Zuvor hatte Bernardo seit 2017 für Manchester City gespielt.

Mourinho machte keinen Hehl daraus, dass die aktuelle körperliche Verfassung des Spielers noch nicht optimal ist.

Er erklärte, Bernardo sei nach seinem Urlaub mit einem für die Saisonvorbereitung zu niedrigen Fitnessstand zurückgekehrt und müsse deshalb noch an seiner Form arbeiten. Seine fußballerischen Qualitäten bewertete der Trainer jedoch sehr hoch.

Entscheidend ist, dass Bernardo mehrere Aufgaben übernehmen kann.

Mourinho betonte, dass der Portugiese spielen kann:

— auf der Position der „Nummer 6“;

— als zentraler „Achter“;

— in der offensiven Rolle der „Nummer 10“;

— und bei Bedarf auf weiteren offensiven Positionen.

Fordert Mourinho einen weiteren Transfer?

Hier gibt es eine wichtige Nuance.

Mourinhos Aussage sollte nicht als direkte Transferforderung verstanden werden, dass Real Madrid einen weiteren Spieler wie Bernardo Silva kaufen müsse.

Sein eigentlicher Punkt betraf die Struktur des Kaders.

„Er kann auf drei oder vier Positionen spielen. Wir wollen einen kleinen Kader mit etwa 20 Spielern. Außerdem haben wir verletzte Spieler, die in den kommenden Wochen nicht zurückkehren werden. Deshalb brauchen wir Spieler wie Bernardo Silva, die auf mehreren Positionen spielen können.“

Mit anderen Worten: Mourinhos Schlüsselwort lautet Vielseitigkeit.

Bei einer langen Saison mit einem kleinen Kader ist es besonders wertvoll, wenn ein Spieler zwei oder drei Rollen übernehmen kann. So kann der Trainer bei Verletzungen die Aufstellung verändern, ohne das System aufzugeben.

Ein weiteres Signal für Real Madrid

Bernardos Auftritt in Budapest war eines seiner ersten Vorbereitungsspiele für seinen neuen Klub.

Als Mourinho in der zweiten Halbzeit bemerkte, dass dem Spieler die körperliche Kraft fehlte, rückte er ihn aus dem zentralen Mittelfeld weiter nach vorn auf die Position der „Nummer 10“. Diese Entscheidung zeigt allein, warum der Portugiese für das aktuelle Real Madrid wichtig ist: Er kann seine Aufgabe sogar innerhalb eines Spiels verändern.

Der 32-jährige Bernardo hatte sich auch bei Manchester City durch genau diese Eigenschaft ausgezeichnet. Er kann im zentralen Mittelfeld, als offensiver Mittelfeldspieler oder auf dem Flügel spielen und seine Rolle schnell an die Taktik der Mannschaft anpassen.

Als Nächstes wartet Deportivo

Die Saisonvorbereitung von Real Madrid geht weiter.

Das nächste Testspiel der Madrilenen findet am 12. August gegen Deportivo La Coruna statt. Die Partie wird im Abanca-Riazor-Stadion in La Coruna ausgetragen. Das Spiel wurde auch im offiziellen Kalender von Real Madrid bestätigt.

Für Mourinho könnte in den verbleibenden Vorbereitungsspielen die Anpassung der Mannschaft an das neue System wichtiger sein als das Ergebnis.

Der 2:1-Sieg gegen Ferencvaros zeigte eines: Real Madrid verfügt in der Startelf über genügend Qualität, doch die Saison ist lang. Deshalb will Mourinho einen Kader aufbauen, in dem ein Spieler mehrere Aufgaben übernehmen kann.

Bernardo Silva ist derzeit das deutlichste Beispiel für diese Idee.

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