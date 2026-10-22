Ferencváros – Torreense: Aufstellungen und Liveticker
Das Spiel der Europa League zwischen Ferencváros und Torreense beginnt am 22. Oktober um 21:45 Uhr (Ortszeit Taschkent).
Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Liveticker aktualisiert.
Startelf von Ferencváros: 63. Radnoti D., 15. Arzani D., 7. Birmančević V., 11. Dele, 4. Gomes M., 72. Madaras A., 6. Nagy Á., 54. Nagy O., 47. O'Douda K., 16. Zachariassen K. (Kapitän), 5. Zohore N.
Ersatzbank von Ferencváros: 18. Bagi Á., 20. Kadu, 17. Korbu M., 90. Dibusz D., 75. Jozef L., 10. Levi J., 76. Lisztes K., 80. Maiga H., 14. Osváth A., 28. Ramakers T., 88. Rommens P., 1. Varga Á.
Cheftrainer von Ferencváros: Borbély B.
Startelf von Torreense: 1. Lucas Paes, 8. Alfaro A., 17. Drammé M., 33. Marques J., 5. Mohamed D., 45. Mutombo J., 6. Odriri A., 11. Pozo M., 23. Vásquez J. (Kapitän), 4. Volney, 19. Zoabi K.
Ersatzbank von Torreense: 27. Abubakari M., 31. Adril, 14. Aguirre J., 44. Barré S., 22. David Bruno, 3. De Maria J. I., 21. Jatta N., 7. Jean D., 87. Morgado D., 29. Quintero L., 26. Simões A., 2. Stopira.
Cheftrainer von Torreense: Tralhão L.
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