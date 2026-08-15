Großer Fußball in der Europa League: Alle Play-off-Paarungen

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Großer Fußball in der Europa League: Alle Play-off-Paarungen

Die Qualifikationsduelle der UEFA Europa League haben ihren Höhepunkt erreicht. Die 24 Teams, die um den Einzug in die Ligaphase des Wettbewerbs kämpfen, und ihre Play-off-Paarungen stehen offiziell fest.

Nun treten die Klubs des Kontinents in hart umkämpften Play-off-Duellen mit Hin- und Rückspiel um das begehrte Ticket für die Ligaphase an.

Wann finden die Spiele statt?

Der Spielplan für die Play-offs der Europa League sieht wie folgt aus:

  • Hinspiele: 20. August;

  • Rückspiele: finden am 27. August statt.

Alle Paarungen der Play-off-Runde:

Nach der Auslosung erwartet die Fans eine Reihe intensiver Duelle mit mehreren namhaften Klubs:

  • «Kairat» (Kasachstan) — «Anderlecht» (Belgien)

  • «Jagiellonia» (Polen) — «Iberia 1999» (Georgien)

  • «Lech» (Polen) — «Thun» (Schweiz)

  • «Malmö» (Schweden) — «Salzburg» (Österreich)

  • «Beşiktaş» (Türkei) — «Kauno Žalgiris» (Litauen)

  • «Universitatea» (Rumänien) — «Ararat-Armenia» (Armenien)

  • «Egnatia» (Albanien) — «Lillestrøm» (Norwegen)

  • «Trabzonspor» (Türkei) — «Ferencváros» (Ungarn)

  • OFI (Griechenland) — ZSKA Sofia (Bulgarien)

  • «Sint-Truiden» (Belgien) — «Omonia» (Zypern)

  • «Crvena zvezda» (Serbien) — «Viktoria» (Tschechien)

  • «Benfica» (Portugal) — «Aarhus» (Dänemark)

Die Sieger dieser Duelle erhalten das Recht, an der neu gestalteten Ligaphase der Europa League teilzunehmen.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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