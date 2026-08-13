Neuigkeiten vom Etihad: Dribbelkünstler unterschreibt neuen Vertrag bei Manchester City

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Neuigkeiten vom Etihad: Dribbelkünstler unterschreibt neuen Vertrag bei Manchester City

Der englische Klub «Manchester City» hat offiziell bekannt gegeben, den Vertrag mit dem belgischen Nationalspieler Jérémy Doku, einem der wichtigsten und gefährlichsten Flügelspieler des Teams, verlängert zu haben. Der Pressedienst des Klubs aus Manchester teilte dies in den sozialen Netzwerken mit.

Der neue Vertrag mit dem 24-jährigen belgischen Talent läuft bis Mitte 2031 .

22 Torbeteiligungen: Dokūs Zahlen bei City

Jérémy Doku spielt seit 2023 für «Manchester City». In der vergangenen Saison entwickelte er sich zu einem der aktivsten und produktivsten Spieler in Pep Guardiolas Mannschaft:

  • Einsätze: 47 Spiele in allen Wettbewerben;

  • Tore: 8;

  • Vorlagen: 14.

Dank seiner Schnelligkeit und seiner Fähigkeit, gegnerische Verteidiger mühelos im Dribbling auszuspielen, hat sich Doku als unverzichtbarer Bestandteil der Offensive der «Citizens» etabliert.

Von Anderlecht bis zum Etihad: Eine Karrierechronik

Jérémy Doku machte 2018 beim belgischen Klub «Anderlecht» seine ersten Schritte im Profifußball.

  • 2020 wechselte er zum französischen Klub «Rennes», für den er 75 Spiele bestritt und 10 Tore erzielte.

  • Im August 2023 zahlte «Manchester City» für den belgischen Flügelspieler an «Rennes» 65 Millionen Euro .

Laut dem renommierten Transfermarkt -Portal beträgt der aktuelle Marktwert des 24-Jährigen 75 Millionen Euro .

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Manchester CityJérémy DokuPep GuardiolaAnderlechtRennes
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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