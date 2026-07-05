Warum will Camavinga Real Madrid nicht verlassen?

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Warum will Camavinga Real Madrid nicht verlassen?

Die Zukunft von Real Madrids Mittelfeldspieler Eduardo Camavinga ist weiterhin ungewiss. Obwohl mehrere europäische Top-Clubs Interesse an dem Franzosen gezeigt haben, möchte er selbst in Madrid bleiben.

Der bekannte Journalist Mario Cortegana meldete dies unter Berufung auf klubinterne Quellen.

Verhandlungen mit Manchester City

Zuvor war berichtet worden, dass die Verantwortlichen von Real Madrid Camavingas Dienste Manchester City angeboten hatten und zwischen den Parteien Verhandlungen aufgenommen worden waren.

Laut Cortegana hat sich die Position des Spielers jedoch nicht geändert.

"Ich habe bei klubinternen Quellen nach Camavinga und Manchester City gefragt. Sie bestätigten erneut, dass Camavinga bei Real Madrid bleiben möchte", sagte der Journalist.

Real muss zuerst einen Spieler verkaufen

Der Madrider Club plant, den Kader um einen weiteren Mittelfeldspieler zu verstärken.

Damit ein neuer Transfer zustande kommt, muss Real Madrid jedoch zuerst einen der aktuellen Spieler verkaufen.

"Das Problem ist, dass keiner der aktuellen Spieler den Club verlassen möchte", sagte Cortegana.

Daher hängt Camavingas Zukunft auch von weiteren Transferentscheidungen des Clubs ab.

Camavingas Saisonstatistik

Eduardo Camavinga wechselte 2021 für 31 Millionen Euro von Stade Rennes zu Real Madrid.

Der französische Mittelfeldspieler kam in der Saison 2025/26 in allen Wettbewerben:

  • in 43 Spielen zum Einsatz;

  • erzielte 2 Tore;

  • gab 1 Torvorlage.

Vorerst hat Camavinga nicht die Absicht, Madrid zu verlassen. Sollte Real Madrid jedoch entscheiden, einen neuen Mittelfeldspieler zu verpflichten, könnte sich die Lage auf dem Transfermarkt schnell ändern.

Real MadridEduardo CamavingaManchester CityMario CorteganaRennes
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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