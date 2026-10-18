Paris FC gegen Rennes: Aufstellungen und Live-Ticker

Das Spiel Paris FC gegen Rennes im Rahmen der Ligue 1 beginnt am 18. Oktober um 20:15 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.

Startelf Paris FC: 1. Trapp K., 17. Kamara A., 31. Chergui S., 42. Coppola D., 10. Kebbal I., 15. Koleosho L., 33. Lees-Melou P. (Kapitän), 20. Lopez M., 7. Pagis P., 9. Sinayoko L., 14. Traore A.

Ersatzbank Paris FC: 11. Krasso J., 23. Matondo R., 3. Mbemba E., 5. Mbou M., 16. Nkambadio O., 6. Otavio, 27. Simon M., 18. Sissoko O., 8. Zabi P.

Cheftrainer Paris FC: Rosenior L.

Startelf Rennes: 30. Samba B. (Kapitän), 10. Blas L., 6. Cisse D., 4. Cresswell K., 95. Frankowski P., 9. Leupol E., 14. Reynolds B., 24. Ruault A., 90. Soumare I., 17. Szymanski S., 28. Thomasson A.

Ersatzbank Rennes: 48. Ait Boudlal A., 60. Belazzoug K., 45. Kamara M., 22. Dia B., 12. Mayenda E., 18. Nagida M., 70. Nordin A., 21. Rongier V., 11. Tamari M.

Cheftrainer Rennes: Haise F.