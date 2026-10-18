Paris FC gegen Rennes: Aufstellungen und Live-Ticker

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Paris FC gegen Rennes: Aufstellungen und Live-Ticker

Das Spiel Paris FC gegen Rennes im Rahmen der Ligue 1 beginnt am 18. Oktober um 20:15 Uhr (Taschkent-Zeit).

Sobald das Spiel beginnt, werden die Ereignisse im Live-Ticker aktualisiert.

Startelf Paris FC: 1. Trapp K., 17. Kamara A., 31. Chergui S., 42. Coppola D., 10. Kebbal I., 15. Koleosho L., 33. Lees-Melou P. (Kapitän), 20. Lopez M., 7. Pagis P., 9. Sinayoko L., 14. Traore A.

Ersatzbank Paris FC: 11. Krasso J., 23. Matondo R., 3. Mbemba E., 5. Mbou M., 16. Nkambadio O., 6. Otavio, 27. Simon M., 18. Sissoko O., 8. Zabi P.

Cheftrainer Paris FC: Rosenior L.

Startelf Rennes: 30. Samba B. (Kapitän), 10. Blas L., 6. Cisse D., 4. Cresswell K., 95. Frankowski P., 9. Leupol E., 14. Reynolds B., 24. Ruault A., 90. Soumare I., 17. Szymanski S., 28. Thomasson A.

Ersatzbank Rennes: 48. Ait Boudlal A., 60. Belazzoug K., 45. Kamara M., 22. Dia B., 12. Mayenda E., 18. Nagida M., 70. Nordin A., 21. Rongier V., 11. Tamari M.

Cheftrainer Rennes: Haise F.

Live-Ticker LIVE
20:15
Bastien Dechepy wurde zum Schiedsrichter des heutigen Spiels ernannt, und er wird sein Bestes geben, um fair zu pfeifen und Fehler zu vermeiden.
20:15
Jetzt kennen wir die Startaufstellungen. Sie finden sie in den Spieldetails.
20:15
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem Live-Ticker! Die Aufstellungen werden in Kürze bekannt gegeben, machen Sie sich also bequem und genießen Sie das Spiel.
Paris FCRennesLigue 1FußballFrankreich
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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