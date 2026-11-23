Am 12. Spieltag der italienischen Meisterschaft Inter in Bergamo Atalanta zu Gast. In einem intensiven Spiel, das sich zu einem wahren Torfestival entwickelte, 4:4 endete die Partie mit einem spektakulären Unentschieden.

Das Spiel begann mit einer frühen Dominanz der Gäste: Esposito traf in der 16., 32. und 52. Minute und erzielte einen Hattrick. Doch Atalanta gab sich nicht geschlagen – Elmas (35.) verkürzte noch vor der Pause, während De Ketelaere (72., 80.) mit einem Doppelpack für Spannung sorgte.

In der 75. Minute Sučić erzielte per Elfmeter das vierte Tor für Inter, doch in der Nachspielzeit (90.+1) Kessié verwandelte ebenfalls einen Strafstoß und sicherte den Bergamasken das Remis.

Situation in der Tabelle

Nach diesem Ergebnis erhöhte Atalanta sein Punktekonto auf 15 Zähler und belegt in der Serie A Tabelle den 12. Platz. Inter unter der Leitung von Chivu steht mit 29 Punkten weiterhin auf dem 3. Rang.

Statistiken Atalanta Inter Endstand 4 4 Tore Elmas (35.), De Ketelaere (72., 80.), Kessié (90.+1, Elfmeter) Esposito (16., 32., 52.), Sučić (75., Elfmeter) Hauptakteure De Ketelaere (Doppelpack), Kessié Esposito (Hattrick) Platzierung / Punkte 12. Platz (15 Punkte) 3. Platz (29 Punkte)

Spielbericht und Aufstellungen

Serie A. 12. Spieltag Atalanta – Inter 4:4 Tore: Elmas (35.), De Ketelaere (72., 80.), Kessié (90.+1 Elfmeter) – Esposito (16., 32., 52.), Sučić (75. Elfmeter).

Atalanta: Carnesecchi, Bellanova (Bernasconi, 88.), Scalvini, Kolašinac, Zappacosta, Zalewski, Elmas (Rowe, 69.), Kessié, Ederson (Pašalić, 69.), De Ketelaere, Krstović (Scamacca, 88).

Inter: Josep Martínez, Pavard, Bastoni, Carlos Augusto, Mkhitaryan (Stanković, 78.), Spence, Barella (Jones, 64.), Çalhanoğlu (Sučić, 33.), Dimarco (Akanji, 64.), Esposito (Lautaro Martínez, 78.), Thuram.

Wie wird sich das 4:4-Unentschieden in Bergamo und der Verlust von zwei Punkten auf Inters Titelambitionen in der Serie A auswirken? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!