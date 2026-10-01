Er fühlt sich verraten: Cristiano Ronaldo kehrt nicht zur portugiesischen Nationalmannschaft zurück

Das glanzvollste und längste Kapitel in der Geschichte des Weltfußballs wurde unwiderruflich geschlossen. Der Stürmer von Al-Nassr und Kapitän der Nationalmannschaft Cristiano Ronaldo hat die endgültige Entscheidung getroffen, nie wieder für Portugal aufzulaufen.

Laut den neuesten Informationen der führenden Sporttageszeitung des Landes, O Jogo ist diese Entscheidung des 41-jährigen Stars absolut endgültig und hat einen Status, der „nicht mehr revidiert werden kann“.

Der Demarsch in Kopenhagen und das Gefühl des „Verrats“

Die Ereignisse spitzten sich am 30. September in Kopenhagen zu. Vor dem wichtigen Spiel der Nations League gegen Dänemark erreichte der Konflikt zwischen Ronaldo und Cheftrainer Jorge Jesus seinen Höhepunkt, woraufhin der Kapitän das Teamlager überstürzt verließ.

Wie die portugiesische Zeitung enthüllte, war der Hauptgrund für diesen drastischen Schritt, dass sich der legendäre Stürmer „verraten fühlte“, nachdem der Trainerstab gegebene Versprechen gebrochen hatte. Er hat nicht mehr die Absicht, das Trikot der Nationalmannschaft zu tragen.

Drohende Sperre von bis zu 6 Monaten und finanzielle Strafen

Das eigenmächtige Verlassen der Mannschaft könnte auch rechtlich schwerwiegende Folgen haben:

Disziplinarstrafe: Gemäß dem Reglement des Portugiesischen Fußballverbandes (FPF) kann ein Spieler, der ein Aufgebot ohne triftigen Grund verlässt, für 1 bis 6 Monate von offiziellen Spielen gesperrt werden;

Finanzielle Sanktion: Darüber hinaus ist eine offizielle Geldstrafe gegen den Spieler vorgesehen.

Für einen Spieler, der sich jedoch entschieden hat, seine Karriere zu beenden, könnten diese Beschränkungen keine Bedeutung mehr haben.

Ein absoluter Höhepunkt für die Geschichtsbücher

Auch wenn Ronaldos Abschied vom Nationaltrikot dramatisch und kontrovers verlief, bleiben seine Leistungen aus über 20 Jahren an der Spitze des Weltfußballs bestehen:

234 Länderspiele: Weltrekord für die meisten Einsätze für eine Nationalmannschaft;

146 Tore: Der absolute Torrekord in der Geschichte der Nationalmannschaften.

Der ehemalige Star von Real Madrid wurde mit seinem Land 2016 Europameister und 2019 Sieger der Nations League. Das Ende dieser Ära vor dem Hintergrund eines solch heftigen Streits hat die weltweite Fußballgemeinschaft schockiert.