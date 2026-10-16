Enzo Maresca über die Niederlage gegen PSG und das Geständnis von Luis Enrique

In einem der Spitzenspiele der UEFA Champions League verlor der französische Klub PSG gegen Manchester Citymit 2:4. Der Cheftrainer Enzo Maresca teilte nach der Partie seine Gedanken. Das Schicksal des Spiels war im Grunde schon in der ersten Halbzeit besiegelt. Die „Citizens“ kassierten bis zur 32. Minute drei Gegentore ohne Antwort und gerieten in eine sehr schwierige Lage. Obwohl Erling Haaland in der zweiten Halbzeit einen Doppelpack erzielte und versuchte, den Rückstand zu verkürzen, erzielten die Pariser einen weiteren Treffer und sicherten sich den Sieg.

„Zwei Tore innerhalb einer Minute haben uns geschockt“

Enzo Maresca bewertete die entscheidenden Wendepunkte des Spiels in einem Interview mit TNT Sports wie folgt:

Die Anfangsminuten:

„Wir haben zu Beginn des Spiels nicht schlecht gespielt. Bis wir das erste Gegentor kassierten, sahen wir sogar gut aus“; Die Schläge in Folge:

„Doch eine Minute später fiel das zweite Tor – das war eine sehr unangenehme Situation. In der zweiten Halbzeit haben wir deutlich besser agiert und hätten vielleicht ein besseres Ergebnis verdient gehabt“; Die Wirkung taktischer Änderungen:

„Um ehrlich zu sein, war es ein seltsames Spiel. In der Pause haben wir einige taktische Anpassungen vorgenommen, die uns auf dem Platz geholfen haben.“ Gespräch mit Luis Enrique und der Glücksfaktor

Der Cheftrainer von

Manchester Cityverriet auch Details über den kurzen Austausch mit seinem Trainerkollegen nach dem Abpfiff:

„Nach dem Spiel hat mir Luis [Enrique] offen gesagt, dass sie heute sehr viel Glück hatten“, fügte Maresca hinzu.

Nächste Bewährungsprobe: Premier League

Nach dem Rückschlag im Europapokal müssen sich die „Citizens“ nun voll auf die heimische Liga konzentrieren: